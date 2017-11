— ​Hoy, mirando para atrás, me preguntás si estamos frente a una innovación del cuento y te digo no sólo que esa innovación ya la evidenció la primera generación de postdictadura​, tanto por los libros que escribió como por los libros anteriores que leyó y rescató del menosprecio; te digo también que sin Silvina Ocampo, Uhart, Fogwill, Shúa, Aira (aunque a mí Aira en general no me gusta, ese es otro problema), Laiseca, esa innovación no se entiende.