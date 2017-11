— Hay algo de eso. Justo me pidieron para una revista que salió hace poco que se llama Sonámbula un texto sobre Twin Peaks. A mí me encanta Twin Peaks y dije: "Bueno, dale", y me cuesta horrores escribir. Al mismo tiempo estoy escribiendo una novela. A mí me resulta más fácil pensar a través de la ficción. Cuando intento pensar por fuera me siento torpe. Es un ámbito que me resulta incómodo, y no incómodo en el buen sentía, que me desafía, sino que me siento con ropa que no es mía. En cambio la ficción me permite ver cosas desde muchos ángulos, y la escritura misma va haciendo que las cosas se transformen. Es lo que le pasa al conserje: una vez que eso aparece por escrito se transforma, realmente se transforma: sus experiencias, su soledad, su rutina, todo adquiere otro cariz. A veces eso le interesa y a veces eso lo perturba. Va yendo y viniendo de la escritura, y sobre todo no quiere releer porque sino eso sería entrar en un círculo del que no podría salir.