El texto más interesante de la terna es otro enjundioso breviario, La retórica antigua (ayuda memoria). Esta reconstrucción no responde a una intención de anticuario, sino al deseo de comprender mejor esa antigua práctica del lenguaje literario que, durante más de dos milenios, se llamó "retórica". La tradición retórica, que va desde el siglo V a. C. hasta el XIX d.C., permitiría alumbrar una nueva semiótica de la escritura: condición de posibilidad de ese texto que, para Barthes, todavía no existe: el "texto moderno". Por lo demás, esa lógica del verosímil y del sentido común que fue la retórica antigua sería de enorme utilidad para desentrañar los productos de la sociedad contemporánea. Ingeniosa torsión: Aristóteles –el profesor macedonio que dictó la Retórica y los Tópicos– sería el filósofo predestinado para ayudarnos a comprender la cultura de masas.