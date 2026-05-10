Apartadó bajo el agua: río se desbordó dejando centenares de viviendas inundadas y familias perjudicadas

En imágenes difundidas en redes sociales se ve cómo el agua alcanza el nivel de las rodillas de los ciudadanos que intentan rescatar sus objetos de valor en medio de la tragedia - crédito @waltersalasq / X

Una grave inundación afecta al municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, después de que el río Vijagual se desbordó a causa de las fuertes lluvias que se presentaron durante el fin de semana del Día de la Madre. El desastre llevó a que las autoridades declararan calamidad pública, además de la instalación de un puesto de mando unificado y la movilización urgente de autoridades regionales.

La emergencia amenaza la seguridad de las familias locales y pone en riesgo el sustento de las familias de la zona, teniendo en cuenta que la región depende de cultivos que sufrieron daños considerables.

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Las autoridades verifican la zona, pues el nivel del agua alcanzó en algunos sectores hasta cuatro metros de altura, de acuerdo con Noticias Caracol. La emergencia dejó por lo menos 600 viviendas inundadas y a más de 1.000 personas damnificadas.

Las imágenes de la tragedia son desgarradoras. as familias perdieron sus enseres, por lo que se ven forzadas a intentar rescatar electrodomésticos y pertenencias personales en condiciones de riesgo, incluso teniendo que nadar dentro de sus propios hogares para salvar lo poco que quedó dentro de ellos.

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Ante la gravedad de los hechos, en el sector se cuenta con la presencia de los organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Alcaldía local y la Gobernación, que están coordinando las labores de evacuación y rescate, aunque enfrentan dificultades debido a que muchas personas se resisten a abandonar sus hogares al no disponer de otro lugar a donde trasladarse.

Los habitantes de la región están preocupados, pues muchas casas quedaron completamente sumergidas en el agua - crédito Colprensa

La Gobernación de Antioquia informó que ya trasladó personal de asistencia al territorio, teniendo en cuenta que varias veces este sector había sido escenario de una emergencia similar, también originada por lluvias torrenciales. En ese momento, miles de personas perdieron sus cultivos y sus viviendas.

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Las autoridades reiteran el llamado a las personas a evacuar las zonas más afectadas, mientras continúan las lluvias y persiste el riesgo de nuevas crecidas en el Urabá antioqueño.

Declaración de calamidad pública

Por medio de esta medida, las autoridades locales buscan agilizar la respuesta a los ciudadanos afectados de los barrios que quedaron con las viviendas en peores condiciones. Entre ellos se encuentran: El Bosque, El Jazmín, Villa Claudia, Villa Rosita, La Esmeralda, El Guajiro y demás sectores aledaños del corregimiento El Reposo.

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“Seguimos trabajando de manera articulada con los organismos de socorro, autoridades y el Consejo Municipal de Riesgo y Desastres para atender a las comunidades damnificadas, realizar censos y brindar ayudas humanitarias. Hoy más que nunca, estamos del lado de nuestra gente”, indicó la Alcaldía de Apartadó a través de un comunicado oficial publicado en sus cuentas oficiales, con el fin de mantener informados a los locales y la comunidad en general.

Las autoridades trabajan por atender la emergencia - crédito Alcaldía de Apartadó / X

Cómo actuar ante una inundación

Las autoridades hicieron una serie de recomendaciones a los ciudadanos para que sepan cómo reaccionar y cuidar su integridad ante un hecho similar.

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Mantenerse informado a través de alertas meteorológicas y avisos oficiales de las alcaldías y gobernaciones.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio, pilas, medicamentos y documentos importantes.

Ubicar rutas de evacuación y buscar puntos seguros elevados.

Desconectar la energía eléctrica y el gas si hay riesgo de que el agua alcance las instalaciones.

Evitar caminar o conducir por áreas inundadas, ya que el agua puede esconder peligros como cables eléctricos caídos o corrientes fuertes.

Refugiarse en zonas altas y alejadas de ríos, canales o cauces.

Seguir instrucciones de las autoridades y evacuar si es necesario.

Los municipios de Apartadó y Carepa están incomunicados por el desbordamiento del río Vijagual - crédito Alcaldía de Apartadó / X

Después de la inundación

No regresar a la vivienda hasta recibir autorización oficial.

Revisar el estado de la estructura antes de ingresar, verificando daños en paredes, techos y sistemas eléctricos.

Desechar alimentos y agua que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.