México

Sentencian en Edomex a dos hombres implicados en el asesinato del exdiputado del PAN, Francisco Brian Rojas

El homicidio habría sido planificado durante un reunión en un restaurante

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Cuautitlán Edomex diputado del PAN local
El crimen ocurrió al interior del IFREM de Cuautitlán (Especial / Google Maps)

Fernando Corona Vega, alias Oso y José Roberto Coutiño Vega, alias Vega, fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión debido a que fueron hallados culpables de participar en el homicidio del exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Brian Rojas Cano, quien fue asesinado el 30 de enero de 2025.

La condena en contra de los dos hombres fue informada por la Fiscalía General de justicia del Estado de México (FGJEM) el 10 de mayo. El crimen fue realizado en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

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Según las averiguaciones, los dos sujetos mencionados participaron en labores de vigilancia durante el ataque, además de que brindaron la motocicleta usada para realizar el crimen.

Les habrían ofrecido dinero para matar al exfuncionario; hay otros sujetos implicados

Asimismo, la Fiscalía del Edomex detalló que el homicidio de Francisco Brian Rojas habría sido planeado por un sujeto identificado como Orlando Allan “N”, quien fue procesado en diciembre de 2025.

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Sentencian en Edomex a dos hombres por el asesinato del exdiputado del PAN, Francisco Brian Rojas
Los dos sujetos mencionados (FGJEM)

Dicho sujeto sería el responsable de ofrecer dinero a tres hombres para asesinar al exdiputado. Para ello en enero del año pasado Orlando Allan se reunió con Omar “N”, alias El Negro y otro sujeto en un restaurante de Cuautitlán Izcalli.

“El día de los hechos, tres sujetos, entre ellos Omar “N”, arribaron al lugar, este último ingresó a las oficinas del IFREM y habría disparado contra la víctima, ocasionándole la muerte", es parte del informe de las autoridades.

Los agentes de seguridad confirmaron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales, mientras que una revisión de las cámaras del C5 y C4 permitió la identificación de los implicados, quienes habrían usado un vehículo para huir del sitio.

El arresto de Vega y Oso fue realizado el mismo día del ataque, aunque el motivo de su capra fue por una falta administrativa, razón por la que, en un primer momento, fueron puestos a disposición del Oficial Conciliador, pero, posteriormente, fueron ingresados a prisión al estar ligados con el asesinato.

Cuautitlán Izcalli Edomex
Captura de pantalla

Por su parte, Omar “N” fue detenido en abril de 2025, fue vinculado a proceso por un hecho diferente al descrito, aunque cuenta con orden de aprehensión vigentes por el homicidio de Francisco Brian Rojas.

Procesan a excomisario de Seguridad de Jilotzingo

Mientras que el pasado 4 de mayo fue vinculado a proceso la FGJEM informó sobre la vinculación a proceso en contra de Víctor Martín “N”, excomisario de Seguridad Pública del municipio de Jilotzingo, y cinco policías municipales, personas investigadas por su probable participación en el delito de secuestro exprés.

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