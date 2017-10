— Mirá, son todas cosas distintas. En cuanto al asunto de la premeditación ni siquiera me sucede entre una novela y otra. Yo cuando termino una novela tengo que aprenderlo todo de nuevo, por lo que los comienzos son todos distintos: en Era el cielo pensé que iba a ser nada más que un cuento y terminó siendo una novela, porque encontré hilos de los que fui tirando. En cuanto a la música yo no sé tocar ningún instrumento, pero toda la vida hice composiciones mentales, tengo un texto que leí en la presentación del disco que saqué y que está muy bien explicado esto. Tengo la sensación de que sería una respuesta muy larga. Igual te adelanto algo: de las artes, la música fue la que más me interesó, la que más me gustó y sigue gustando. Yo vivía en un pueblo muy chico de la provincia y no había profesores de guitarra, entonces como mis viejos veían que me gustaba mucho la música me regalaron una guitarra y después trataron de conseguirme un profesor. El primero que consiguieron fue Vittorio, un tecladista del grupo Ero, que se llamaba así porque lo integraban el panadero, el carnicero, el cartero y el sodero del pueblo. Entonces imagináte, mi primer profesor de guitarra era un tecladista, que me enseñó durante un mes solfeo en el garaje de una casa que le habían prestado, porque él vivía en el pueblo vecino, muchas veces estas clases eran con el auto adentro del garaje. Abandoné. Luego empezó a venir al pueblo un tipo de apellido Marocco, recuerdo muy bien su apellido porque era un concertista, un intérprete serio de música clásica y me anoté para tomar clases con él, y me fue enseñando los primeros acordes de una chacarera, pero lo que pasaba siempre es que en los primeros quince minutos de la clase se quedaba dormido, y yo me quedaba tocando los acordes de esa chacarera durante el resto de la hora de la clase. Me dio vergüenza decirle a mi mamá que el profesor se dormía, porque tenía mi orgullo –ni se me ocurrió que ella podía sentirse estafada, con lo caras que eran las clases–, así que cuando me preguntó por qué no quería ir más hice un gesto de tedio que implicaba a la música en general, como si en esas pocas clases hubiera entendido que la música no era lo mío. Terminé abandonando también.