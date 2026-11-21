El Banco Central de Costa Rica proyecta un crecimiento económico del 3.3% en 2027 y del 3.6% en 2028, impulsado principalmente por el consumo interno y la inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de Costa Rica mantendría un crecimiento moderado durante los próximos dos años, con una expansión estimada del 3.3% en 2027 y del 3.6% en 2028, según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que también anticipa un aumento gradual de la inflación debido, principalmente, al encarecimiento internacional de los combustibles.

Las estimaciones forman parte del Informe de Política Monetaria de octubre de 2026, presentado por la autoridad monetaria, que calcula un crecimiento promedio cercano al 3.5% para el período 2027-2028.

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Para el cierre de 2026, el Banco Central prevé que el producto interno bruto (PIB) aumente un 3.2%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto a las previsiones realizadas en julio.

La institución explicó que el comportamiento económico dependerá principalmente de la demanda interna, especialmente del consumo de los hogares y la inversión, mientras que el aporte del comercio exterior sería limitado.

Consumo y construcción impulsan la economía

Según el informe, la producción nacional creció un 2.7% durante el tercer trimestre de 2026, impulsada principalmente por el consumo interno.

Por sectores, las actividades que registraron mayor dinamismo fueron la construcción y los servicios, mientras que la industria manufacturera presentó una contracción.

El Banco Central también redujo su estimación de crecimiento para 2027 en 0.2 puntos porcentuales, debido a una menor contribución esperada de la demanda externa neta.

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Aunque las exportaciones continuarían aportando positivamente, ese efecto sería compensado por el crecimiento de las importaciones.

En el mercado laboral, los principales indicadores se mantuvieron relativamente estables, mientras que los ingresos registraron una ligera mejora durante el trimestre móvil concluido en agosto.

Sin embargo, el informe identificó una reducción del empleo en zonas francas, principalmente en actividades de servicios, asociada con decisiones corporativas internacionales.

Los sectores de construcción y servicios registraron el mayor dinamismo económico durante el tercer trimestre de 2026, mientras que la manufactura presentó una contracción. Cortesía: Construex Costa Rica

Inflación podría acercarse al 2.7% durante 2027

Uno de los principales cambios en las proyecciones corresponde al comportamiento de los precios.

El Banco Central prevé que la inflación general alcance aproximadamente un 2.7% durante el segundo semestre de 2027, una estimación superior a la presentada en julio.

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El ajuste responde principalmente al aumento esperado en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que podría trasladarse a los costos de producción y transporte.

Durante el tercer trimestre de 2026, la inflación general interanual promedió 0.0%, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 0.3%.

Ambos indicadores permanecieron por debajo de la meta del 3%, establecida por el Banco Central, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Petróleo supera los USD 100 por barril

El escenario internacional representa uno de los principales riesgos para las proyecciones económicas costarricenses.

Según el informe, durante octubre, con datos disponibles hasta el día 23, el precio promedio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 103.3 por barril, un incremento del 8% respecto al mes anterior.

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El aumento estuvo relacionado con tensiones geopolíticas en Oriente Medio, interrupciones en rutas energéticas y mayores costos del transporte marítimo.

Estas condiciones también presionaron los precios internacionales de materias primas y productos básicos.

El precio internacional del petróleo WTI alcanzó los USD 103,3 por barril en octubre, generando mayores presiones sobre los costos de producción y transporte.

Deuda pública podría alcanzar el 62% del PIB

En materia fiscal, las estimaciones del Ministerio de Hacienda, incorporadas en el informe, indican que la deuda del Gobierno Central podría alcanzar el 62% del PIB al cierre de 2026.

El déficit financiero se ubicaría en aproximadamente 3.8% del PIB, mientras que el superávit primario alcanzaría el 0,9%.

Para 2027 y 2028, el Banco Central anticipa que el aumento en los pagos de intereses podría continuar presionando las finanzas públicas.

En cuanto al mercado cambiario, el informe destaca la disponibilidad de dólares y la apreciación del colón durante el año.

Por último, la institución recordó que la Tasa de Política Monetaria se mantiene en 3%, según la decisión adoptada en septiembre, y señaló que realizará ajustes cuando la evolución económica y los riesgos identificados lo requieran.

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