Costa Rica: daños en el humedal de Coris amenazan el hábitat de 10 especies en peligro de extinción

El humedal de Coris alberga 129 especies de aves, entre las cuales diez están clasificadas en peligro o amenazadas de extinción. (Foto: Ricardo Muñoz Ilustre)

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Los drenajes, rellenos, incendios y movimientos de tierra comprometen el agua y el hábitat del humedal de Coris, en Cartago, donde al menos 10 especies de aves amenazadas o en peligro de extinción encuentran refugio, alimento y espacios de descanso durante sus migraciones.

La degradación también limita la capacidad del ecosistema para contener agua de lluvia, una función que podría ayudar a reducir inundaciones en sectores cercanos, informó CR Hoy.

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Desde 2024, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el presunto delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. Entre las propiedades bajo investigación se encuentra una donde opera el proyecto Hybrida Farms, de Vantage Point Global CR S. A., ante posibles afectaciones a cuerpos de agua y al ecosistema.

El humedal de Coris reúne 129 especies de aves

Los monitoreos realizados en Coris identificaron 129 especies de aves, de las cuales 40 son acuáticas. Diez forman parte de la lista costarricense de especies amenazadas contemplada en el reglamento de conservación de vida silvestre, lo que refleja la importancia del sitio para poblaciones que tienen pocos ambientes disponibles en el Valle Central.

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La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental investiga el presunto delito de drenaje y relleno en el humedal de Coris. (Foto: Ricardo Muñoz Ilustre)

El biólogo de la Organización para Estudios Tropicales, Jossy Calvo, explicó a CR Hoy que las aves encuentran allí un espacio para refugiarse. El humedal también recibe especies migratorias que requieren descansar y alimentarse antes de continuar sus recorridos hacia otros destinos.

Coris es un humedal palustre, un ecosistema de condiciones semejantes a las de un pantano. Calvo lo definió como el humedal palustre natural más grande del Área Metropolitana y, posiblemente, de todo el Valle Central, una región donde otros ambientes de este tipo fueron modificados o desaparecieron.

La escasez de humedales similares incrementa la relevancia del área. Las plantas acuáticas que sobreviven en Coris casi no se encuentran en otros sectores del Valle Central, donde las transformaciones del terreno eliminaron o alteraron espacios con abundante presencia de agua.

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“El desconocimiento hace que sean los ecosistemas más amenazados del país, ni qué decir en el Valle Central”, afirmó Calvo a CR Hoy. El especialista añadió que Coris se mantiene entre los últimos humedales palustres de la zona.

La red de drenajes artificiales acelera la salida del recurso hídrico e impide la contención natural de las inundaciones. (Foto: Ricardo Muñoz Ilustre)

Los drenajes redujeron la capacidad natural de almacenar agua

La coordinadora regional del Programa de Recurso Hídrico y Cuencas Hidrográficas del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fulvia Wohl, indicó que la red de drenajes artificiales cambió el funcionamiento natural del humedal. Esas estructuras permiten que el agua salga con rapidez, en lugar de permanecer acumulada en el terreno.

La ubicación de Coris favorece la concentración de caudales. El área se encuentra en una zona baja que recibe agua de terrenos cercanos y de las montañas próximas, incluidos los cerros de La Carpintera, aunque varias quebradas fueron modificadas y canalizadas.

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“Si esos drenajes no se hubieran hecho, existiría un gran espejo de agua”, sostuvo Wohl. La pérdida de esa reserva afecta la capacidad del ecosistema para contener parte del caudal que baja desde las zonas más altas durante los períodos de lluvia.

El humedal de Coris podría retener agua y liberarla de forma gradual mediante evaporación e infiltración si conservara mejores condiciones. Esa función disminuiría la llegada inmediata de grandes volúmenes de agua a áreas cercanas, aunque los drenajes y las alteraciones acumuladas redujeron esa posibilidad.

Los incendios registrados en el ecosistema destruyeron la cobertura vegetal y alteraron el crecimiento de las plantas hidrófilas. (Foto: Ricardo Muñoz Ilustre)

Los incendios sumaron otra presión sobre el ecosistema al eliminar cobertura vegetal. Tras esos episodios, algunas plantas de crecimiento más rápido ocuparon sectores en los que podrían desarrollarse especies hidrófilas, adaptadas a vivir en ambientes con abundante agua.

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Wohl afirmó que el sitio “no está cumpliendo una función hidrológica correcta porque está drenado”. Ante ese deterioro, consideró que la fauna representa el principal valor que conserva actualmente el área.

El cierre de drenajes sería el primer paso para rehabilitar el área

La recuperación del humedal requeriría un plan para identificar las áreas con mayor posibilidad de rehabilitación y aplicar intervenciones progresivas. Entre los sectores prioritarios, Wohl mencionó el lugar donde brotan nacientes termales, que podría tener condiciones favorables para restablecer parte de las dinámicas naturales del ecosistema.

La restauración total enfrenta límites por la presencia de viviendas, industrias y propiedades privadas dentro del humedal. Por esa razón, la especialista planteó una zonificación que defina cuáles sectores pueden ser rehabilitados y qué restricciones deberían aplicarse en cada uno.

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El cierre de los canales de drenaje artificial representa la primera acción requerida para devolver la capacidad de almacenamiento de agua al terreno. (Foto: Ricardo Muñoz Ilustre)

La primera acción consistiría en devolverle al terreno su capacidad para acumular agua. Para lograrlo, sería necesario cerrar los drenajes artificiales y retirar diques u otras estructuras que modifican el flujo, de modo que el ecosistema pueda iniciar un proceso de recuperación por sus propios mecanismos.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación recibe denuncias constantes por presuntas afectaciones dentro del área, entre ellas nuevos drenajes, construcciones y movimientos de tierra. La condición de humedal restringe las actividades que pueden realizar los propietarios en esos terrenos.

Wohl relató que presentó una denuncia después de observar el vertido de aguas procedentes de una caballeriza mientras trabajaba en la zona. Ese hecho forma parte de las presiones que enfrenta un ecosistema clave para las aves acuáticas y para la regulación natural del agua en Coris.

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