Chino-costarricense requerido por Estados Unidos permanecerá en máxima seguridad mientras se define su extradición

Guobin Tam Zhang, de 54 años, permanecerá en una celda individual del circuito de máxima seguridad de La Reforma mientras avanza su proceso de extradición. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Guardar

El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang, requerido por Estados Unidos por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y legitimación de capitales, permanecerá recluido en el circuito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma, mientras los tribunales costarricenses resuelven el proceso de extradición en su contra.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que tomó la decisión después de analizar el perfil del detenido y considerar sus supuestos vínculos con estructuras criminales relacionadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Tam Zhang, de 54 años, fue trasladado a una celda individual de máxima seguridad, bajo un régimen de vigilancia reforzada que incluye controles sobre sus visitas, llamadas telefónicas, contactos con funcionarios penitenciarios, alimentación, pertenencias y otros movimientos dentro del centro penal.

Su permanencia en ese sector se mantendrá mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con la petición presentada por las autoridades estadounidenses.

El Tribunal Penal de San José ordenó inicialmente dos meses de detención provisional contra el extraditable, medida que empezó a regir tras su captura y que permitirá mantenerlo bajo custodia mientras se desarrolla el trámite correspondiente.

PUBLICIDAD

Autoridades estadounidenses investigan a Tam Zhang por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y estructuras relacionadas con legitimación de capitales. Crédito: Ministerio Público

El Ministerio Público informó oficialmente que Zhang Guobin es requerido por Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con narcotráfico y que, según información aportada por la DEA, tendría nexos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

Esas vinculaciones forman parte de las más acusaciones que deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente y no constituyen una condena contra el detenido.

Dos meses de detención mientras avanza el proceso

Tras su arresto, Tam Zhang permaneció durante el fin de semana en las celdas judiciales de San José hasta comparecer ante el tribunal encargado del procedimiento.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia se le comunicó formalmente la solicitud de extradición y la orden emitida en su contra por autoridades estadounidenses. Posteriormente fue trasladado al sistema penitenciario nacional.

La decisión del Ministerio de Justicia fue ubicarlo directamente en el circuito de alta contención de La Reforma, una sección destinada a privados de libertad considerados de alto perfil o que requieren medidas especiales de seguridad.

El centro aplicará además controles particulares establecidos para personas sometidas a procesos de extradición.

Desde junio de 2026, el Ministerio de Justicia dispuso que los privados de libertad con órdenes de extradición únicamente puedan recibir visitas mediante locutorios penitenciarios, separados físicamente de sus visitantes por un vidrio de seguridad.

PUBLICIDAD

La institución también ordenó que los oficiales penitenciarios utilicen cámaras corporales cada vez que atiendan solicitudes o intervengan con personas que se encuentren en esa condición.

Estas disposiciones, según Justicia, responden a criterios de seguridad y a la necesidad de proteger procesos de extradición que se encuentren activos.

Una fotografía muestra a Tam Zhang junto a Pilar Cisneros durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández en febrero de 2026.

Autoridades estadounidenses lo investigan por narcotráfico

La captura de Tam Zhang forma parte de una investigación internacional en la que participan autoridades costarricenses y estadounidenses.

El Ministerio Público confirmó que la detención se ejecutó a solicitud de Estados Unidos y que la información proporcionada por la DEA lo relaciona presuntamente con organizaciones del narcotráfico que operan en México y Colombia.

PUBLICIDAD

El expediente de extradición deberá determinar ahora si se cumplen los requisitos legales para que Tam Zhang sea entregado a Estados Unidos y enfrente allí los cargos que se le atribuyen.

Mientras ese procedimiento continúa, permanecerá bajo custodia de las autoridades penitenciarias costarricenses.

El extraditable estará sujeto a controles estrictos sobre visitas, llamadas, contactos y movimientos dentro del centro penitenciario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estricta vigilancia dentro de La Reforma

El Ministerio de Justicia indicó que mantendrá una bitácora detallada sobre las interacciones del detenido mientras se encuentre en máxima seguridad.

Los controles comprenderán visitas familiares y de abogados, comunicaciones telefónicas, contacto con funcionarios, alimentación y desplazamientos dentro del centro penitenciario.

El régimen también contempla que permanezca solo dentro de su celda, una medida utilizada con otros privados de libertad considerados de alto perfil.

La ubicación del detenido en máxima seguridad no representa una resolución sobre la solicitud de extradición ni determina su responsabilidad penal.

El proceso seguirá bajo conocimiento de las autoridades judiciales costarricenses, que deberán valorar la documentación remitida por Estados Unidos y resolver si corresponde autorizar su entrega.

PUBLICIDAD