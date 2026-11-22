Un total de 318 personas que vivían en las calles de La Habana reciben hoy techo, alimentación y atención médica en el refugio Quisicuaba, ubicado en San Antonio de los Baños, Artemisa. (Foto: EFE)

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En medio de una Cuba golpeada por una profunda crisis económica, social y energética, el día comienza de forma distinta a 20 kilómetros de La Habana. En una zona rural de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, 318 personas que hasta hace poco dormían en portales, parques o aceras de la capital despiertan hoy bajo un techo seguro, recién bañadas, con ropa limpia, un plato de desayuno y sus medicinas listas sobre la mesa.

El lugar se llama Quisicuaba y se ha convertido en una tabla de salvación en una isla donde el aumento del costo de los alimentos, la escasez de fármacos, el deterioro de los servicios públicos y las pensiones insuficientes han empujado cada vez a más ciudadanos a la indigencia.

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Lo que antes era un antiguo centro escolar abandonado hoy funciona como el único refugio de su tipo en el país, impulsado por una institución religiosa que decidió responder con hechos allí donde el desamparo se volvía cotidiano.

Para muchos de los que cruzan su entrada, la calle no fue una elección, sino el desenlace de una suma de pérdidas: la familia que emigró o rompió el contacto, la enfermedad mental sin tratamiento, la vejez sin respaldo y una economía doméstica incapaz de sostener lo más básico. Allí llegan en condiciones físicas y emocionales extremas, marcados por el hambre, el abandono y años de intemperie.

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Al frente de esta rutina intensa está Yadelki Hernández, directora del centro. Mientras recorre las instalaciones, su teléfono no deja de sonar: coordina la búsqueda de una doctora, despide a un grupo de ancianos que viaja hacia La Habana para recibir atención oftalmológica y revisa que el almuerzo, cocinado con carbón ante las limitaciones energéticas avance a tiempo.

La filosofía del lugar parte de una regla sencilla y radical: no juzgar. “No nos preocupa lo que fueron, lo que hicieron, lo que pasó en su pasado. Sencillamente son seres humanos que viven en condiciones bien complejas en las calles y nosotros lo que hacemos es tratar de sanarlos, cuidarlos y atenderlos para darles la mejor calidad de vida hasta el día que dejen de existir”, afirma la directora.

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Explora las instalaciones y el trabajo del equipo multidisciplinar que está transformando vidas en Cuba. Este centro de reinserción social no solo ofrece lo básico, sino también oportunidades de aprendizaje y desarrollo para quienes más lo necesitan.

Un oasis cotidiano en medio de la escasez

En un país donde conseguir una comida completa se ha vuelto una odisea diaria para miles de familias, la rutina alimentaria de Quisicuaba parece casi un milagro: seis ingestas al día que incluyen desayuno, almuerzo, comida y tres meriendas. El recinto dispone además de:

Habitaciones confortables

Farmacia

Consultorio médico

Librería

Peluquería

Áreas de gimnasia

Lavandería

Sillas de ruedas para quienes tienen movilidad reducida.

Sostener este engranaje exige ingenio y autosuficiencia. El proyecto cuenta con decenas de hectáreas agrícolas donde se producen alimentos y carbón vegetal para abastecer tanto al refugio como a los más de 30 programas sociales que gestiona Quisicuaba, convertida hoy en la mayor organización no gubernamental de Cuba.

Fotografía del 19 de noviembre de 2026 donde se muestra personas recibiendo atención en el Campamento Quisicuaba a las afueras de La Habana, en San Antonio (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

A ello se suma la solidaridad internacional, clave para conseguir equipamiento y para impulsar un proyecto junto a donantes de España destinado a instalar paneles solares que permitan enfrentar los severos apagones que golpean a la isla.

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Lejos de encerrarse tras sus muros, el campamento ha terminado abrazando también a las familias campesinas de los alrededores. Cuando la crisis de combustible paralizó el transporte escolar en la zona, Quisicuaba coordinó con las autoridades educativas la apertura de un aula dentro del recinto para que los niños de preescolar a sexto grado pudieran continuar sus clases sin perder el curso.

En paralelo, el espacio acoge un aula anexa de la Universidad de Ciencias Médicas, donde decenas de estudiantes realizan prácticas y exámenes junto a los residentes. En esa mezcla de juventud, vocación de servicio y cuidado mutuo encuentra Hernández la verdadera explicación de por qué el proyecto sigue en pie: más allá de las carencias materiales, lo que sostiene a Quisicuaba es la decisión diaria de devolver dignidad a quienes la crisis había dejado atrás.

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