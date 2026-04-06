Transitarte 2026 se expande en San José con más espacios, 300 mil asistentes esperados y una oferta cultural sin precedentes

Más de 200 artistas y agrupaciones formarán parte de la programación cultural del evento. Cortesía: Municipalidad de San José

San José se prepara para transformarse en un gran escenario urbano con la llegada del Festival de Verano Transitarte 2026, que en su edición XIX apuesta por una expansión sin precedentes, nuevas experiencias culturales y una oferta más diversa para todos los públicos. Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la capital costarricense concentrará a más de 300,000 personas en una celebración que combina arte, música, gastronomía y convivencia ciudadana.

El evento, que se ha consolidado como uno de los principales encuentros culturales del país, contará este año con la participación de más de 200 artistas y agrupaciones, además de un crecimiento territorial que suma más de 1,300 metros adicionales de programación. Esta ampliación permitirá integrar nuevos espacios como la Plaza de la Democracia, el Boulevard República de Argentina y el nuevo bulevar de la Avenida Central, fortaleciendo la descentralización de las actividades.

El festival incorpora un escenario móvil que llevará espectáculos a diferentes sectores de la capital. Cortesía: Municipalidad de San José

El alcalde de San José, Diego Miranda, destacó que este crecimiento responde a la necesidad de acercar la cultura a más sectores de la ciudad. “Esta ampliación permitirá a las personas disfrutar de una oferta más diversa, accesible e integrada a distintos espacios urbanos”, señaló.

Entre las principales innovaciones de esta edición destaca la incorporación de un escenario móvil, una propuesta que llevará espectáculos de artes escénicas a distintos puntos del casco urbano, ampliando el alcance del festival y acercando el talento a nuevas audiencias.

La agenda cultural incluye conciertos con grupos nacional y uno internacional de cierre. Cortesía: Municipalidad de San José

La música será uno de los ejes centrales de Transitarte 2026, con cerca de 35 propuestas en vivo que abarcan géneros como el pop, la música alternativa, el urbano, la electrónica, el calipso y la fusión. Entre las agrupaciones confirmadas figuran Los Ajenos, Mal País, República Fortuna, Los Garbanzos, Sonámbulo Psicotropical y la Banda Chiqui Chiqui, quienes se presentarán en diferentes tarimas distribuidas en parques y bulevares.

A esto se suman nuevas tarimas temáticas, como la de swing y bolero, que ofrecerá talleres, concursos y noches bailables para rescatar ritmos tradicionales; la tarima urbana, enfocada en el rap, freestyle y cultura emergente; y una zona electrónica dirigida a públicos jóvenes.

Más de 80 emprendedores ofreceran sus productos en los principales parques de la capital. Cortesía: Municipalidad de San José

Más allá de la música, el festival ofrecerá más de 50 espectáculos de artes escénicas que incluyen teatro, danza, circo, narración oral y folclor, así como intervenciones urbanas que buscan transformar los espacios públicos en experiencias artísticas participativas.

La gastronomía también tendrá un papel protagónico con un “mercadito” que contará con más de 240 espacios entre food trucks, terrazas y propuestas culinarias que van desde la comida tradicional hasta tendencias contemporáneas. Asimismo, más de 80 emprendedores creativos participarán en el mercado de emprendimientos, fortaleciendo la economía local.

Transitarte 2026 refuerza además su enfoque educativo y comunitario con talleres para todas las edades, incluyendo escultura, pintura, danza y robótica, un corredor literario con actividades culturales y venta de libros, así como un mercado del trueque que promueve el consumo responsable.

Transitarte 2026 espera reunir a más de 300.000 personas en distintos puntos de San José durante tres días. Cortesía: Municipalidad de San José

La programación también incluye cine al aire libre con una segunda pantalla, espacios dedicados a la niñez, zonas de bienestar animal con actividades de concientización, y áreas para la recreación y el deporte, como exhibiciones de boxeo y lucha libre.

Las actividades se desarrollarán entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m. en puntos clave como el Parque Nacional, Parque España, Parque Morazán, Paseo de las Damas y la Plaza de la Democracia, entre otros. Como cierre, el festival se extenderá hasta el Parque Metropolitano La Sabana, donde se realizará un concierto internacional acompañado de actividades culturales y gastronómicas.

Nuevas tarimas temáticas como la de swing, urbana y electrónica diversifican la experiencia musical. Cortesía: Municipalidad de San José

Para garantizar la seguridad, se contará con un operativo que incluye más de 140 oficiales de la Policía Municipal, puestos de atención prehospitalaria, puntos de hidratación, servicios sanitarios y centros de información distribuidos estratégicamente.

Además, se implementarán cierres regulados en el casco central de la ciudad desde el viernes a medianoche hasta el domingo a medianoche, con el fin de resguardar los espacios destinados a las actividades.