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Rihanna suma a Vivian Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, a la nueva campaña de Savage X Fenty

La modelo de 22 años participa en la nueva colección Pride de la marca fundada por la cantante

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Vivian Wilson encabeza la más reciente campaña de lencería de Rihanna. (Instagram)
Vivian Wilson encabeza la más reciente campaña de lencería de Rihanna. (Instagram)

Vivian Wilson forma parte de la más reciente campaña publicitaria de Savage X Fenty, la marca de lencería fundada por Rihanna. La colección está vinculada a las celebraciones del Mes del Orgullo y presenta diversas prendas diseñadas para la nueva temporada de la firma.

La modelo, de 22 años, aparece como una de las figuras principales de la campaña, vistiendo un conjunto compuesto por un sostén y ropa interior negra con mensajes relacionados con la comunidad LGBTQ+.

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Las imágenes promocionales fueron difundidas por la marca a través de sus redes sociales y canales oficiales.

Para la sesión fotográfica, la modelo complementó su atuendo con accesorios de cuentas drapeadas, incluyendo detalles incorporados sobre la prenda superior. También utilizó zapatos de tacón abiertos con aplicaciones decorativas.

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Vivian Wilson es la protagonista de la nueva campaña de Savage X Fenty
Vivian Wilson es la protagonista de la nueva campaña de Savage X Fenty

Al compartir las fotografías, Savage X Fenty etiquetó a Wilson en una publicación acompañada del mensaje: “Vivian Wilson es exactamente quien dijo ser”.

La marca, fundada en 2018, ha desarrollado campañas centradas en la diversidad y la inclusión dentro de la industria de la moda.

La colaboración marca el segundo trabajo conjunto entre Wilson y la empresa de Rihanna en menos de un año. Meses atrás, la famosa participó en una campaña especial de San Valentín impulsada por la misma marca.

En aquella ocasión, la cantante destacó la importancia de celebrar diferentes formas de afecto y señaló que uno de los objetivos de Savage X Fenty es desarrollar productos que permitan a las personas sentirse cómodas y seguras al utilizarlos.

Vivian Wilson colaboró previamente con Rihanna en su campaña de San Valentín. (Instagram)
Vivian Wilson colaboró previamente con Rihanna en su campaña de San Valentín. (Instagram)

La participación de Vivian Wilson en campañas de moda se ha incrementado durante los últimos años. En marzo de 2025 apareció en la portada de la revista Teen Vogue, una publicación que contribuyó a aumentar su visibilidad dentro del sector.

Dos meses después inició formalmente su carrera como modelo mediante una colaboración con la firma Wildfang.

Ese mismo periodo también trabajó con TomboyX, una marca especializada en ropa interior inclusiva.

Durante una conversación con Vanity Fair, la modelo señaló que inicialmente sintió nerviosismo al participar en producciones que implicaban mostrar más piel de la que acostumbraba en su vida cotidiana.

Vivian Jenna Wilson, hija transgénero del empresario Elon Musk
Vivian Wilson admitió que le costó trabajo mostrar su cuerpo en las sesiones fotográficas. (Website Tomboyx/Katia Temkin)

“Estaba aterrorizada. Antes de esto, yo era de las que nunca mostraban nada de piel. Incluso en mi día a día, como cuando iba a la playa con mis amigas, no me ponía traje de baño”, dijo.

Y añadió: “Así que fue estresante, pero quería hacer la sesión de fotos porque quería tener más confianza en mi propio cuerpo. Me siento segura de mí misma, pero quería, por así decirlo, demostrármelo a mí misma, si es que eso tiene sentido”.

Posteriormente, en septiembre, Wilson amplió su experiencia dentro del mundo de la moda al debutar sobre una pasarela durante la Semana de la Moda de Nueva York. Su primera aparición en este formato ocurrió durante la presentación de la colección Primavera 2026 de la marca CHRISHABANA.

Vivian Wilson es hija de Elon Musk y de la escritora Justine Wilson. A los 16 años hizo pública su identidad como mujer transgénero y, dos años más tarde, realizó un proceso legal para modificar su apellido, eliminando el de su padre.

Elon Musk y su hija Vivian Jenna Wilson
Vivian Wilson es hija de Elon Musk (REUTERS/Instagram)

Desde entonces, ha abordado en distintas entrevistas aspectos relacionados con su identidad y con su experiencia personal. También ha expresado públicamente que prefiere desarrollar su trayectoria profesional de manera independiente.

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