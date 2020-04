La posibilidad de salir 500 metros durante una hora es preocupante en el sentido de cómo se va a organizar. Cómo se hace para que no se junten grupos, que haya un distanciamiento en la organización de la salida de todos los ciudadanos una hora, que pueda ser de alguna manera que salgan todos juntos. No está explicada la organización. A mi realmente me preocupa este tipo de flexibilización, pero obviamente entiendo que lo estuvieron estudiando y todavía no se presentó como se va a organizar, hay situaciones que no me quedaron claras de este esquema.