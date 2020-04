Para Gustavo Lopardo, médico infectólogo (M.N.74.429) y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, es un tema complicado porque no hay claridad aún sobre este tipo de pacientes y el COVID-19: “Si existen personas completamente asintomáticas es un gran debate. Pero lo más interesante es pensar cuál es la diferencia entre ser completamente asintomático o pre- sintomático ya que es muy sutil la distinción entre una y otra pero lo más importante es que aún no se esclareció si existen los asintomáticos completos".