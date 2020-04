“Pensé, ‘¿qué podemos perder?’”, afirmó Poor a The Associated Press. “Entonces decidí darle no sólo un diluyente de sangre sino un anticoagulante”. El efecto de los coágulos en al menos algunos enfermos de COVID-19 es un misterio. El estudio que recopiló todo el tratamiento fue publicado por el Hospital Mount Sinai.