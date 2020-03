“En el Hospital, en todo momento hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos”, explicó Trejo. “Sé que son días difíciles, porque el virus no da tregua. Pero éste es un tiempo de esfuerzo para muchos, y de aportes para otros”, añadió.