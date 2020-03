Ariel había estado entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus. “Cuando viajé yo estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Estuve con gente todo el tiempo. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, dijo recientemente.