Colombia

Bus de la Selección Colombia quedó atrapado en marcha de apoyo a Iván Cepeda en Bogotá

El vehículo oficial de la Selección Colombia quedó rodeado por manifestantes durante una movilización en respaldo a Iván Cepeda. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo algunos asistentes pegaron publicidad política en el bus mientras avanzaba por las calles de Bogotá

Guardar
Google icon
El bus de la Selección Colombia quedó atrapado en medio de las protestas este lunes primero de junio en Bogotá por parte de simpatizantes al candidato Iván Cepeda.
El bus de la Selección Colombia quedó atrapado en medio de las protestas este lunes primero de junio en Bogotá por parte de simpatizantes al candidato Iván Cepeda. (Captura de video de @thesithobito - vía X)

El bus oficial de la Selección Colombia quedó temporalmente atrapado en medio de una movilización de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda que recorrió varios sectores de Bogotá durante la noche de este lunes primero de junio.

La situación se registró cuando el vehículo abandonaba las inmediaciones del estadio El Campín, escenario donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo había disputado y ganado un encuentro de preparación frente a Costa Rica antes de emprender viaje hacia el Mundial.

PUBLICIDAD

Videos difundidos en redes sociales mostraron al bus avanzando lentamente entre cientos de manifestantes que participaban en la movilización política. Aunque el episodio generó amplia repercusión en plataformas digitales, no se reportaron alteraciones del orden público ni incidentes que comprometieran la seguridad de los ocupantes.

Este video documenta el bus de la Selección Colombia en una calle de Bogotá. Un grupo de personas se congrega alrededor del vehículo, que exhibe carteles de campaña política con los nombres 'Aida Quilcue' e 'Iván Cepeda' en su parabrisas. Algunos individuos en la multitud levantan los brazos y portan banderas con el texto 'Alianza por la Vida'. La escena transcurre durante la noche, con iluminación artificial. El bus está rodeado por simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda.

Las imágenes se viralizaron rápidamente debido a que involucraron al principal símbolo deportivo del país en medio de una actividad relacionada con la campaña presidencial.

PUBLICIDAD

El vehículo fue rodeado por manifestantes

Las grabaciones compartidas por ciudadanos muestran cómo el bus oficial de la Selección Colombia quedó rodeado por asistentes a la movilización mientras transitaba por uno de los corredores viales utilizados por la protesta.

Debido a la concentración de personas, el conductor tuvo que disminuir considerablemente la velocidad para continuar el recorrido. Durante varios minutos, el vehículo permaneció avanzando lentamente mientras los manifestantes caminaban a su alrededor.

En algunos de los videos difundidos también se observa que varias personas levantaron los limpiaparabrisas delanteros del automotor y ubicaron material publicitario relacionado con la campaña presidencial de Iván Cepeda y de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

Hasta el momento no se ha informado sobre daños al vehículo ni afectaciones a quienes se encontraban en su interior.

El bus correspondía al asignado a la Selección

La autenticidad de las imágenes fue verificada por usuarios en redes sociales que compararon la placa del vehículo con fotografías publicadas previamente por la Federación Colombiana de Fútbol.

Según los registros difundidos durante la jornada, la matrícula coincide con la del bus utilizado habitualmente por la Selección Colombia en sus desplazamientos oficiales.

Este video documenta una interrupción del tráfico vehicular en una calle de Bogotá durante la noche. Una multitud de personas, identificadas como simpatizantes del candidato Iván Cepeda según contexto verificable, se congrega alrededor de un bus de la Selección Colombia. El vehículo, decorado con los colores nacionales rojo, amarillo y azul, se encuentra inmovilizado por la aglomeración. Se observan varias banderas entre la gente.

El encuentro entre el vehículo y la movilización ocurrió mientras el combinado nacional cumplía actividades logísticas posteriores al partido disputado en la capital del país.

No existe información oficial que indique que jugadores, miembros del cuerpo técnico o funcionarios de la delegación hayan resultado afectados por la situación registrada durante el recorrido.

El recorrido de la movilización

La marcha que terminó coincidiendo con el desplazamiento del bus comenzó en el sector de Teusaquillo, específicamente en la intersección de la calle 37 con carrera 17.

Desde ese punto, los participantes avanzaron por diferentes corredores de la ciudad, incluyendo la carrera 25 y la calle 53, antes de dirigirse hacia la carrera Séptima.

La movilización provocó cierres parciales y congestiones vehiculares en varios puntos de Bogotá durante gran parte de la jornada.

Las autoridades de tránsito realizaron acompañamiento para facilitar la movilidad y reducir los impactos sobre otros usuarios de las vías.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta la tarde de este martes, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni los organizadores de la movilización habían emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

El episodio adquiere relevancia en medio de la discusión política que se ha generado alrededor de la imagen de la Selección Colombia durante la campaña presidencial.

Recientemente, Iván Cepeda solicitó públicamente que su rival en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, no utilizara la camiseta del combinado nacional en actividades relacionadas con la campaña electoral.

Ahora, las imágenes del bus de la Selección rodeado por manifestantes y con publicidad política adherida al vehículo han generado nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios discuten sobre la utilización de símbolos nacionales en medio de la contienda presidencial que culminará el próximo 21 de junio.

Temas Relacionados

Selección ColombiaIván CepedaBogotáFederación Colombiana de FútbolColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

JEP vuelve a escuchar a Mario Montoya por caso de falsos positivos: exsubalternos lo señalan en 30 testimonios

El excomandante del Ejército Nacional compareció nuevamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz para responder por su presunto conocimiento y participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008

JEP vuelve a escuchar a Mario Montoya por caso de falsos positivos: exsubalternos lo señalan en 30 testimonios

“Convocamos a todos los colombianos que quieren un país con esperanza”: José Manuel Restrepo tras el triunfo de Abelardo de la Espriella

El candidato vicepresidencial celebró los resultados de la primera vuelta presidencial y aseguró que trabajarán por fortalecer la democracia, impulsar oportunidades y apoyar a los sectores más vulnerables

“Convocamos a todos los colombianos que quieren un país con esperanza”: José Manuel Restrepo tras el triunfo de Abelardo de la Espriella

“Renuncie al cargo y demuestre cómo se ponen 15 millones de votos”: embajador Alfredo Saade le pidió a Petro dejar la Presidencia

La solicitud del embajador de Colombia en Brasil se conoció tras la primera vuelta presidencial y en medio de los llamados del oficialismo a fortalecer la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta del 21 de junio

“Renuncie al cargo y demuestre cómo se ponen 15 millones de votos”: embajador Alfredo Saade le pidió a Petro dejar la Presidencia

Suspensión de Cerrejón genera alerta en La Guajira por riesgo para el empleo y los ingresos regionales

La organización Mesa Más La Guajira expresó preocupación por la suspensión de operaciones de Cerrejón y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y sociales para el departamento

Suspensión de Cerrejón genera alerta en La Guajira por riesgo para el empleo y los ingresos regionales

“La vida de los colombianos no da espera”: Acemi pide que los pacientes críticos sean la prioridad del próximo gobierno

El gremio de las EPS aseguró que el nuevo presidente recibirá un sistema de salud afectado por problemas financieros, operativos y de confianza

“La vida de los colombianos no da espera”: Acemi pide que los pacientes críticos sean la prioridad del próximo gobierno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Deportes

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

Selección Colombia: cuándo vuelve a jugar el equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”