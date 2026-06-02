Bus de la Selección Colombia quedó atrapado en marcha de apoyo a Iván Cepeda en Bogotá

El bus de la Selección Colombia quedó atrapado en medio de las protestas este lunes primero de junio en Bogotá por parte de simpatizantes al candidato Iván Cepeda. (Captura de video de @thesithobito - vía X)

El bus oficial de la Selección Colombia quedó temporalmente atrapado en medio de una movilización de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda que recorrió varios sectores de Bogotá durante la noche de este lunes primero de junio.

La situación se registró cuando el vehículo abandonaba las inmediaciones del estadio El Campín, escenario donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo había disputado y ganado un encuentro de preparación frente a Costa Rica antes de emprender viaje hacia el Mundial.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron al bus avanzando lentamente entre cientos de manifestantes que participaban en la movilización política. Aunque el episodio generó amplia repercusión en plataformas digitales, no se reportaron alteraciones del orden público ni incidentes que comprometieran la seguridad de los ocupantes.

Este video documenta el bus de la Selección Colombia en una calle de Bogotá. Un grupo de personas se congrega alrededor del vehículo, que exhibe carteles de campaña política con los nombres 'Aida Quilcue' e 'Iván Cepeda' en su parabrisas. Algunos individuos en la multitud levantan los brazos y portan banderas con el texto 'Alianza por la Vida'. La escena transcurre durante la noche, con iluminación artificial. El bus está rodeado por simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda.

Las imágenes se viralizaron rápidamente debido a que involucraron al principal símbolo deportivo del país en medio de una actividad relacionada con la campaña presidencial.

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El vehículo fue rodeado por manifestantes

Las grabaciones compartidas por ciudadanos muestran cómo el bus oficial de la Selección Colombia quedó rodeado por asistentes a la movilización mientras transitaba por uno de los corredores viales utilizados por la protesta.

Debido a la concentración de personas, el conductor tuvo que disminuir considerablemente la velocidad para continuar el recorrido. Durante varios minutos, el vehículo permaneció avanzando lentamente mientras los manifestantes caminaban a su alrededor.

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En algunos de los videos difundidos también se observa que varias personas levantaron los limpiaparabrisas delanteros del automotor y ubicaron material publicitario relacionado con la campaña presidencial de Iván Cepeda y de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

Hasta el momento no se ha informado sobre daños al vehículo ni afectaciones a quienes se encontraban en su interior.

El bus correspondía al asignado a la Selección

La autenticidad de las imágenes fue verificada por usuarios en redes sociales que compararon la placa del vehículo con fotografías publicadas previamente por la Federación Colombiana de Fútbol.

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Según los registros difundidos durante la jornada, la matrícula coincide con la del bus utilizado habitualmente por la Selección Colombia en sus desplazamientos oficiales.

Este video documenta una interrupción del tráfico vehicular en una calle de Bogotá durante la noche. Una multitud de personas, identificadas como simpatizantes del candidato Iván Cepeda según contexto verificable, se congrega alrededor de un bus de la Selección Colombia. El vehículo, decorado con los colores nacionales rojo, amarillo y azul, se encuentra inmovilizado por la aglomeración. Se observan varias banderas entre la gente.

El encuentro entre el vehículo y la movilización ocurrió mientras el combinado nacional cumplía actividades logísticas posteriores al partido disputado en la capital del país.

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No existe información oficial que indique que jugadores, miembros del cuerpo técnico o funcionarios de la delegación hayan resultado afectados por la situación registrada durante el recorrido.

El recorrido de la movilización

La marcha que terminó coincidiendo con el desplazamiento del bus comenzó en el sector de Teusaquillo, específicamente en la intersección de la calle 37 con carrera 17.

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Desde ese punto, los participantes avanzaron por diferentes corredores de la ciudad, incluyendo la carrera 25 y la calle 53, antes de dirigirse hacia la carrera Séptima.

La movilización provocó cierres parciales y congestiones vehiculares en varios puntos de Bogotá durante gran parte de la jornada.

Las autoridades de tránsito realizaron acompañamiento para facilitar la movilidad y reducir los impactos sobre otros usuarios de las vías.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta la tarde de este martes, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni los organizadores de la movilización habían emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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El episodio adquiere relevancia en medio de la discusión política que se ha generado alrededor de la imagen de la Selección Colombia durante la campaña presidencial.

Recientemente, Iván Cepeda solicitó públicamente que su rival en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, no utilizara la camiseta del combinado nacional en actividades relacionadas con la campaña electoral.

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Ahora, las imágenes del bus de la Selección rodeado por manifestantes y con publicidad política adherida al vehículo han generado nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios discuten sobre la utilización de símbolos nacionales en medio de la contienda presidencial que culminará el próximo 21 de junio.