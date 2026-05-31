Segunda vuelta en Colombia: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales

Los colombianos votaron el 31 de mayo a partir de las 8:00 a. m. Las urnas se cerrarona a las 4:00p. m. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los colombianos acudieron a las urnas el 31 de mayo de 2026 para elegir a un nuevo presidente o presidenta, que reemplazará al mandatario Gustavo Petro, el primer jefe de Estado de izquierda que ha tenido el país. En la primera vuelta, los aspirantes Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda Castro (izquierda) fueron los más votados.

Según el balance 22 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (99,43% de las mesas escrutadas), el aspirante de los Defensores de la Patria alcanzó 10.310.937 votos, que representan el 43,72%, mientras que el candidato del Pacto Histórico logró logró obtener 9.649.081 votos, equivalentes al 40,92% de lso sufragios.

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La tercera persona con más votos fue Paloma Valencia, del Centro Democrático, aunque estuvo lejos de contar con el apoyo que obtuvieron los dos primeros contendientes. Alcanzó 1.611.174 votos, que representan un 6,91%.

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda alcanzaron la mayor cantidad de votos en las elecciones del 31 de mayo. Irán a segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Segunda vuelta: fecha, horarios de votación y derechos de los sufragantes

Teniendo en cuenta que los aspirantes acumulan casi todos los votos, los ciudadanos tendrán que volver a ejercer su derecho al voto en una nueva contienda. El calendario electoral establece una fecha para que la población elija entre dos candidatos en una segunda vuelta. Esas elecciones trendrán lugar el domingo 21 de junio de 2026, fecha que coincide con la celebración del Día del Padre.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada electoral se realiza de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país, sin excepción alguna. Apenas se cierran las mesas dispuestas para el sufragio, inician las labores de preconteo. La población goza tiene derecho a acudir a las urnas y recibir información clara y precisa sobre el ejercicio electoral.

“Tienes derecho a votar libremente, con la garantía del voto secreto y a recibir tu certificado electoral. Además, acceder a información clara sobre los candidatos y de denunciar cualquier irregularidad que observes durante el proceso electoral”, precisa la Registraduría en su sitio web oficial.

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En Colombia, la jornada electoral se realiza de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país, sin excepción alguna - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

La ciudadanía debe prepararse para la nueva jornada electoral, lo que implica llevar la cédula de ciudadanía para poder sufragar. En caso de que alguna persona haya perdido su documento de identidad, es necesario que solicite un duplicado en la registraduría más cercana a su lugar de residencia. Sin ese documento, no es posible ejercer el derecho al voto.

Para consultar el puesto de votación, se debe ingresar al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil e ingresar el número de cédula: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

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Los jurados de votación que fueron seleccionados para cumplir con sus respectivas funciones en la jornada electoral del 31 de mayo también deberán presentarse en las urnas el 21 de junio para el desarrollo de la segunda vuelta.

“Los jurados de votación son una pieza fundamental dentro de cualquier proceso electoral. Son quienes brindan garantías sobre la transparencia de unas elecciones verificables, trazables y abiertas al escrutinio ciudadano”, explicó en su momento Rafael Vargas, director de Gestión Electoral, durante un espacio de conversación llamado La Ruta Electoral, realizado con la revista Cambio.

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Posibles resultados en la segunda vuelta

Si gana el voto en blanco, la elección debe repetirse por una única vez - crédito Visuales IA

En la segunda vuelta presidencial hay tres opciones de resultados: que Abelardo de la Espriella gane las elecciones y se convierta en el próximo presidente de Colombia, que Iván Cepeda sea el vencedor de la contienda y reemplace al presidente Gustavo Petro, o que el voto en blanco supere a ambos aspirantes.

En ese caso, según la Registraduría Nacional, se deben convocar unas nuevas elecciones. “Si el voto en blanco constituye la mayoría absoluta (más de la mitad) del total de votos válidos en una circunscripción, la elección debe repetirse por una única vez”, precisa la autoridad electoral en su sitio web oficial.

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