Sorpresa en las elecciones de Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y disputará la presidencia con Iván Cepeda

Tras la ajustada jornada electoral del 31 de mayo, los resultados confirmaron que la elección presidencial se definirá en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. La contienda enfrentará a Abelardo de la Espriella, identificado con posiciones de derecha, y a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Aunque durante la campaña surgieron expectativas sobre una posible victoria en primera vuelta de alguno de los aspirantes con mayor respaldo en las encuestas, el resultado de las urnas mostró un escenario distinto y obligó a llevar la disputa por la Casa de Nariño a una nueva cita electoral.

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Con el avance del escrutinio, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar con 44,21% de los votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo 41,01%. La diferencia entre ambos marcó una de las jornadas electorales más disputadas de los últimos años y dejó por fuera de la competencia a los demás aspirantes.

El cierre del escrutinio parcial confirmó que la disputa por la Casa de Nariño se concentra entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes encabezaron la votación en una de las elecciones más ajustadas de los últimos años - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

La segunda vuelta enfrentará dos proyectos políticos con visiones distintas sobre el rumbo del país, con más del 50% de las mesas escrutinadas. Por un lado, Abelardo de la Espriella buscará consolidar el respaldo obtenido durante la primera fase de la campaña. Por el otro, Iván Cepeda intentará ampliar su base electoral para alcanzar la mayoría necesaria.

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Los equipos de campaña iniciarán ahora una etapa centrada en la búsqueda de apoyos entre los sectores que quedaron por fuera de la definición presidencial. Analistas consideran que el comportamiento de esos votantes tendrá un papel determinante en el resultado final.

Los resultados que dejó la primera vuelta

Con el 62,64% de las mesas informadas, el panorama electoral mostraba la siguiente distribución, luego de los líderes que van a la segunda vuelta:

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 6,62%

Sergio Fajardo y Edna Bonilla: 4,04%

Santiago Botero y Carlos Cuevas: 0,93%

Claudia López y Leonardo Huerta: 0,78%

Voto en blanco: 1,74%

Las autoridades electorales continuaron con el proceso de consolidación de la información mientras los partidos políticos mantenían el seguimiento al escrutinio en todo el territorio nacional.

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Así avanzó el conteo de los votos de las elecciones presidenciales 2026 en primera vuelta - crédito Registraduría

¿Qué es la segunda vuelta electoral en Colombia?

En Colombia, la elección presidencial no siempre se define en una sola jornada; el sistema electoral contempla una segunda vuelta, un mecanismo que entra en juego cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta en la primera votación. Es decir, cuando ningún aspirante supera el umbral del 50% más uno de los votos válidos.

La figura, establecida en la Constitución de 1991, busca evitar que el país quede gobernado por un mandatario elegido con un respaldo reducido frente al total del electorado. Antes de su implementación, bastaba con obtener la mayor votación para ganar, incluso sin contar con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.

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Cuando ningún aspirante logra ese umbral, el proceso se traslada a una segunda jornada electoral en la que solo participan los dos candidatos con mayor votación. En esa nueva contienda, la elección se define por mayoría simple, lo que obliga a reconfigurar apoyos y a buscar el respaldo de los votantes que en la primera vuelta optaron por otras opciones.

El sistema electoral colombiano establece que, si ningún candidato supera el 50% más uno de los votos válidos, la elección pasa a una segunda ronda entre los dos aspirantes con mayor votación - crédito Sergio Acero/Reuters

El esquema también introduce un componente político adicional y es que los aspirantes que avanzan a la segunda vuelta suelen ajustar estrategias, abrir espacios de negociación y dirigir sus mensajes hacia los electores que quedaron por fuera de la disputa inicial, en un intento por ampliar su base de apoyo.

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Un ejemplo ayuda a dimensionar el mecanismo; si en una primera vuelta un candidato obtiene 35%, otro 30%, un tercero 20% y un cuarto 15%, ninguno resulta vencedor. Los dos primeros pasan a la etapa final, mientras los votos de los demás se convierten en un factor decisivo para inclinar la balanza.

La segunda vuelta aplica exclusivamente para la elección presidencial y la vicepresidencia en Colombia, así como para la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo disposiciones específicas. En el resto de cargos de elección popular, como el Congreso, las gobernaciones y las alcaldías municipales, la definición se mantiene por mayoría simple en una sola jornada.

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