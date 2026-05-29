Colombia

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Mediante un comunicado, el Frente de Guerra Oriental reconoció que “unidades especiales” interceptaron a Iván Alfredo Guzmán Valcárcel y que permanece bajo un supuesto “debido proceso”. Agregó que la entrega dependerá de la presencia de organismos humanitarios

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El ELN justificó la detención como parte de sus “acciones de control territorial” y responsabilizó a las Fuerzas Militares de posibles consecuencias por un operativo de rescate - crédito Europa Press
El ELN justificó la detención como parte de sus “acciones de control territorial” y responsabilizó a las Fuerzas Militares de posibles consecuencias por un operativo de rescate - crédito Europa Press

La estructura armada Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció el jueves 28 de mayo que mantiene retenido a Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, en el departamento de Arauca.

En un comunicado divulgado a través de canales afines, el grupo ilegal afirmó que la captura se produjo el lunes 25 de mayo, hacia las 3:30 a. m., en el casco urbano de ese municipio. El ELN lanzó una advertencia directa: responsabilizó a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia derivada de un eventual operativo para intentar la liberación del secuestrado.

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Comunicado del ELN: atribución y advertencia

Según el documento titulado “Aplicando Justicia”, el Frente de Guerra Oriental, bajo el mando de Manuel Vásquez Castaño, informó que la detención de Guzmán Valcárcel ocurrió durante lo que denominaron “acciones de control territorial” en el centro urbano de Tame. El grupo declaró que “unidades especiales” interceptaron al joven y que permanece bajo un supuesto “debido proceso”.

El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel en el municipio de Tame, Arauca - crédito X
El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel en el municipio de Tame, Arauca - crédito X

En la comunicación, el ELN aseguró que en los próximos días Guzmán Valcárcel sería entregado a organismos humanitarios. No obstante, advirtió: “Responsabilizamos a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”.

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Esta postura generó inquietud entre los habitantes de Arauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

El ELN afirmó que Guzmán Valcárcel será entregado a organizaciones humanitarias en los próximos días, sin precisar detalles sobre su estado de salud ni las razones de la retención. Hasta la fecha, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el comunicado del grupo armado ni sobre posibles operativos para rescatar al joven.

El grupo armado informó que Guzmán Valcárcel permanece bajo un supuesto “debido proceso” y sería entregado a organismos humanitarios en los próximos días - crédito ELN
El grupo armado informó que Guzmán Valcárcel permanece bajo un supuesto “debido proceso” y sería entregado a organismos humanitarios en los próximos días - crédito ELN

Contexto regional: incremento de secuestros en Arauca

El secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel se registró en un departamento donde los secuestros y otras acciones violentas han aumentado en los últimos años. Con base en datos de ONU Derechos Humanos, entre 2023 y 2025 se documentaron al menos 530 secuestros relacionados con el conflicto armado en Arauca. La cifra pasó de 90 en 2023 a 277 en 2025, mientras que unas 200 personas continúan privadas de la libertad.

Durante una rueda de prensa realizada el lunes 25 de mayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades investigan el caso. El funcionario reiteró que el secuestro constituye uno de los delitos más graves según la legislación colombiana y subrayó que las fuerzas de seguridad mantienen presencia en la zona.

Según información oficial, en Tame y sus alrededores operan tanto el ELN como disidencias de las Farc encabezadas por el alias Iván Mordisco.

El secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel profundizó la preocupación en Arauca, una región afectada por el aumento de secuestros y violencia armada - crédito X
El secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel profundizó la preocupación en Arauca, una región afectada por el aumento de secuestros y violencia armada - crédito X

La situación provocó respuestas de distintos sectores políticos y sociales. Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, exigió la liberación inmediata del secuestrado, dado que el exalcalde Alfredo Guzmán Tafur, padre del retenido, coordina su campaña en Arauca. El expresidente Álvaro Uribe también repudió el hecho y reclamó garantías para la integridad del joven.

Antecedentes y panorama de seguridad

Es preciso mencionar que, el departamento de Arauca presenta antecedentes recientes de secuestros de alto impacto. Permanecen en poder del ELN dos funcionarios de la Fiscalía y dos policías desde hace casi dos años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en 2025 se reportaron 701 secuestros en Colombia, el promedio más alto desde 2006, con dos casos diarios.

El ELN también fue señalado por atentados recientes, como el ataque con explosivos al Batallón Cartagena en Riohacha, que dejó 12 soldados heridos. El grupo armado anunció un cese al fuego que coincide con el calendario electoral, aunque la situación de orden público sigue siendo crítica en varias regiones.

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