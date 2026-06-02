“Renuncie al cargo y demuestre cómo se ponen 15 millones de votos”: embajador Alfredo Saade le pidió a Petro dejar la Presidencia

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil | PRESIDENCIA DE COLOMBIA

La tensión política dentro del Gobierno nacional continúa creciendo luego de los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, que dejaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.

En medio de ese panorama, surgió una inesperada petición pública dirigida al presidente Gustavo Petro por parte del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien sugirió que el mandatario debería renunciar a su cargo para dedicarse de lleno a respaldar la campaña del candidato del Pacto Histórico, según información divulgada por Revista Semana.

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La declaración de Saade se convirtió en la primera solicitud pública realizada por un funcionario del actual Gobierno para que Petro abandone anticipadamente la Presidencia con el propósito de involucrarse directamente en la contienda electoral.

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil - crédito Colprensa

A través de su cuenta personal en la red social X, el embajador expresó un mensaje que rápidamente generó reacciones en distintos sectores políticos.

“Presidente @petrogustavo, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras; renuncie al cargo y demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”, escribió el diplomático, citado por Revista Semana.

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La publicación apareció pocas horas después de conocerse el resultado del preconteo oficial de la Registraduría Nacional, que ubicó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con 10.361.499 votos y a Iván Cepeda en la segunda posición con 9.688.361 sufragios, obligando a una nueva jornada electoral para definir al próximo presidente del país.

Las declaraciones de Saade también coincidieron con una serie de mensajes publicados por el presidente Petro en sus redes sociales, en los cuales dejó entrever que asumirá un papel más activo durante las semanas previas a la segunda vuelta.

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Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue aquel en el que afirmó que era necesario “dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia” y aseguró que no tenía intención de abandonar la disputa política.

“Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, manifestó el jefe de Estado, de acuerdo con publicaciones recopiladas por Revista Semana.

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Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil - crédito @alfredosaadev/X

Otro de los apartes del mensaje presidencial que generó debate fue cuando aseguró que tomaría sus propias decisiones y sostuvo que se requieren tres millones de votos adicionales para alcanzar la victoria en la segunda vuelta.

Petro recordó que en su propia experiencia electoral había logrado revertir una diferencia similar y planteó que el escenario actual no resulta imposible para el proyecto político que representa el Pacto Histórico.

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Por su parte, Alfredo Saade continuó realizando publicaciones relacionadas con la coyuntura electoral. Una de ellas estuvo dirigida al excandidato presidencial Sergio Fajardo, a quien envió un mensaje destacando el papel que podría desempeñar durante esta nueva etapa de la campaña.

“Fajardo tiene en sus manos un momento histórico para Colombia que de seguro en un tiempo no lejano lo hará presidente de Colombia. Bienvenido”, escribió el embajador.

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El funcionario también se refirió a las diferencias internas que han surgido dentro del oficialismo y cuestionó decisiones relacionadas con figuras políticas cercanas al presidente Petro. Según expresó, apartar de ciertos espacios a dirigentes como Roy Barreras y Armando Benedetti habría sido un error estratégico para el movimiento progresista.

Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil - crédito Colprensa

Saade sostuvo que los desacuerdos personales no deberían impedir la participación de actores con experiencia política en una etapa que considera decisiva para el futuro electoral del oficialismo. Asimismo, pidió fortalecer la estrategia política y aumentar la capacidad de movilización de cara a la segunda vuelta.

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Las declaraciones del embajador reflejan la preocupación que existe dentro de algunos sectores del Gobierno por el resultado de la primera vuelta y por la necesidad de consolidar alianzas que permitan ampliar la base electoral de Iván Cepeda en las próximas semanas.

Mientras tanto, la discusión sobre el papel que debe desempeñar el presidente Gustavo Petro durante la campaña continúa generando controversia en distintos sectores políticos, especialmente por las críticas de quienes consideran que el mandatario debe mantener distancia institucional frente al proceso electoral.

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La segunda vuelta presidencial del 21 de junio será la encargada de definir si el oficialismo logra mantenerse en el poder o si el país opta por un cambio de rumbo político.