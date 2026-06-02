Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

"Siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande" James Rodríguez, capitán Selección Colombia - crédito FCF

La Selección Colombia cerró su preparación en territorio nacional para la Copa Mundial de 2026 con una victoria por 3-1 frente a Costa Rica en un estadio El Campín colmado de aficionados. Más allá del resultado, la jornada estuvo marcada por la conexión entre el equipo y la hinchada, así como por los mensajes de optimismo que dejaron el técnico Néstor Lorenzo y varios referentes del plantel.

El entrenador argentino destacó el respaldo recibido por parte de los aficionados y aseguró que el grupo afrontará la cita orbital con el máximo compromiso. “Le agradecemos a la gente la ilusión y el apoyo que le brinda al equipo. Les aseguramos que vamos a dar todo en el Mundial”, afirmó.

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Sobre Jhon Córdoba, explicó que su recuperación avanza de manera positiva y que el cuerpo médico sigue trabajando para tenerlo en las mejores condiciones. Asimismo, elogió el rendimiento de Kevin Puerta, a quien calificó como un futbolista versátil y de gran proyección.

“El crecimiento de Puerta nos da tranquilidad. Ha jugado en diferentes posiciones del mediocampo y siempre ha respondido. Se adapta con facilidad y eso es muy importante para el equipo”, comentó el seleccionador.

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"Feliz por el partido frente a nuestra gente, ansioso por el día del debut, para mí es un orgullo vestir está camiseta" Luis Díaz, jugador Selección Colombia - crédito FCF

Daniel Muñoz en la selección Colombia

Uno de los más emocionados tras el compromiso fue Daniel Muñoz. El lateral destacó el significado especial de despedirse de la afición colombiana antes de emprender el viaje rumbo al torneo más importante del fútbol.

“Cerrar aquí y comenzar este camino hacia la Copa del Mundo no tiene precio. Es felicidad pura. Representar estos colores y esta bandera es lo más motivante para cualquier jugador”, expresó.

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El futbolista también aseguró que el equipo mantiene intacta la ilusión de pelear por los máximos objetivos. “Han sido años de trabajo y sacrificio para llegar a este momento. Tenemos el sueño de ser campeones del mundo y por qué no creer que es posible”, afirmó.

Muñoz aprovechó para enviar un mensaje de unión a todos los colombianos. “Si todo el país se une alrededor de nosotros, como ocurrió en la Copa América, nada ni nadie nos va a poder parar”, agregó.

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"Llevar estos colores, juntos vamos a lograr un lindo papel, es un orgullo, son días, años de trabajo y al final llega la recompensa" Daniel Muñoz, jugador selección Colombia - crédito FCF

Las palabras del capitán James Rodríguez

Uno de los mensajes más llamativos de la noche fue el de James Rodríguez, quien apeló a la confianza de los aficionados y recordó el compromiso que tiene el grupo con el país. El capitán de la selección aseguró que el respaldo de los colombianos puede convertirse en un factor importante durante la Copa del Mundo.

“Llevo bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que me pongo esta camiseta es un orgullo enorme. Esperamos que el país esté con una buena energía, que los periodistas también estén en una buena sintonía. Nosotros siempre damos todo”, afirmó el volante.

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James también invitó a los aficionados a mantener una actitud positiva tanto en los estadios como en las redes sociales. “Solo les pido que vibren con buena energía, que vibren alto. Eso se contagia. Ya lo hicimos en una Copa América y ahora tenemos la meta de llegar hasta el último día del Mundial, aunque debemos ir paso a paso”, agregó.

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo - crédito AFP

Luis Díaz destacó el apoyo de la afición y el sueño mundialista

Por su parte, Luis Díaz aseguró que el partido contra Costa Rica sirvió para que el equipo se recargara anímicamente antes de emprender el viaje hacia la cita orbital. El extremo guajiro resaltó la importancia de compartir con los hinchas en el último compromiso disputado en Colombia.

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“Estamos muy felices porque jugamos con nuestra gente y necesitábamos recargarnos de buena energía. Estamos contentos por el resultado y ansiosos de que llegue el día del debut. Ahora hay que descansar y prepararnos de la mejor manera”, expresó.

El atacante también se mostró confiado en que el respaldo de la afición volverá a sentirse durante el Mundial. “Esperamos que nuestra gente no nos defraude, aunque sabemos que no lo hará porque ya lo demostraron en la Copa América. Nosotros debemos enfocarnos en nuestro plan de juego e ir partido a partido”, señaló.

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Además, Díaz confesó la emoción que sintió al portar la cinta de capitán y marcar en el encuentro de despedida. “Me imaginaba lograr cosas importantes, pero no pensé que llegaría a ser capitán de la selección Colombia, marcar un gol y estar a las puertas de un Mundial. Estoy muy feliz y creo que todos los que estamos aquí somos merecedores de este momento”, concluyó.