Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Alexa Torrex y Tebi Bernal mantienen las expectativas entre los seguidores del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

La especulación sobre una posible relación sentimental entre Tebi Bernal y Alexa Torrex sigue en las redes sociales después de que se disputara la final de La casa de los famosos Colombia, en la que ninguno de ellos quedó entre los tres primeros lugares, aunque su polémico vínculo llamó la atención de los seguidores del concurso.

En una entrevista con La Mega de RCN Radio, el modelo y creador de contenido se refirió a lo sucedido. Aunque optó por no definir la naturaleza de su vínculo con Alexa Torrex, lo que alimentó aún más la incertidumbre de los fanáticos.

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Hasta el momento, no hay un anuncio oficial de que Tebi Bernal y Alexa Torrex hayan comenzado una relación tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Aunque han hablado públicamente de sentimientos que surgieron durante el reality, los protagonistas aclararon que cualquier decisión dependerá del diálogo y de conocerse mejor fuera del entorno televisivo.

Durante la conversación con la emisora, Tebi Bernal reconoció que la relación entre ambos sigue siendo un tema reservado y por definirse: “Yo le dije que tenía que hablar muy bien con ella absolutamente todo porque uno cómo puede decir de manera deliberada si uno no conoce a la persona y la persona no lo conoce a uno, pero sí hemos compartido bastante todos estos días. Ayer comimos salchipapas”.

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La pareja tuvo varios momentos de cercanía en la competencia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

¿Qué piensa Tebi Bernal sobre una relación sentimental con Alexa Torrex?

En la misma entrevista, Bernal insistió en no dar una respuesta oficial respecto al futuro juntos. “En el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, yo necesito datearme de todo. Ella y yo sí hemos conversado afuera, pero son cosas que han quedado hasta ahí, no se puede decir nada”.

Hasta ahora, la interacción entre ambos fuera de cámaras se ha limitado a encuentros informales. Sin embargo, la atención por parte de los seguidores sigue enfocada en el desarrollo de su vínculo, en espera de cualquier señal que aclare o confirme una posible relación estable.

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Bernal también abordó las sospechas sobre si su cercanía con Alexa Torrex dentro del programa fue una estrategia: “Más allá de falso todo comenzó como un acuerdo donde queríamos ver cómo reaccionaba la gente y una cosa lleva a la otra, yo no puedo negar que sí se sienten cosas, se sintieron y dejo hasta ahí”, admitió en la entrevista con La Mega.

Las palabras de Tebi Bernal dividieron opiniones en redes sociales, donde algunos seguidores interpretan sinceridad y otros perciben distancia en su postura tras finalizar La casa de los famosos Colombia.

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Alexa confesó su gusto por Tebi y él aseguró que deben tomarse las cosas con calma - crédito cortesía Canal RCN

¿Qué piensa Alexa Torrex sobre su cercanía con Tebi Bernal?

Por su parte, Alexa Torrex compartió sus impresiones sobre lo ocurrido dentro del reality y llegó a asegurar que sí hay una conexión real con su compañero, debido a que sintió que todo se desarrolló de forma auténtica: “Tengo una persona que gusta de mí duela a quien le duela porque así lo sentí y eso es difícil de explicar”.

Cabe mencionar que en medio de la emisión del programa, el exprometido de Alexa Torrex confirmó su separación, puesto que consideraba que las actitudes de su pareja no correspondían a las de alguien que respetaba a su pareja. Esto demostró que la dinámica y emociones generadas durante el reality, además del interés mediático, tuvieron un impacto directo en su vida personal.

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Algunos seguidores no tienen mucha fe en el 'shippeo' - crédito cortesía Canal RCN

Actualmente, la historia entre Tebi Bernal y Alexa Torrex no ha terminado, aunque los seguidores afirman que es una relación fugaz. Sin embargo, el famoso insistió en que cualquier decisión será tomada en privado.

Por su parte, Alexa sigue destacando que las experiencias vividas en La casa de los famosos Colombia fueron reales y no parte de una estrategia.

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