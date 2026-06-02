Colombia

“Construir un gran acuerdo nacional”: Juan Fernando Cristo invitó a Fajardo, Claudia López y Oviedo a unirse a Iván Cepeda

El exministro del Interior hizo un llamado a los sectores de centro para respaldar al candidato del Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial. La propuesta busca ampliar la coalición que respalda a Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella

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Juan Fernando Cristo, exministro del Interior - crédito Colprensa
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior - crédito Colprensa

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo hizo un llamado público a los principales líderes políticos del centro colombiano para construir una alianza alrededor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, quien disputará la segunda vuelta electoral frente a Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.

La invitación estuvo dirigida específicamente a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo, así como a sus votantes y a otros sectores políticos que no avanzaron a la fase definitiva de la contienda presidencial. Según Cristo, el objetivo es consolidar una plataforma amplia que permita enfrentar a la candidatura de derecha representada por De la Espriella.

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- crédito Prensa Claudia López
- crédito Prensa Claudia López

Según el exfuncionario, el momento político exige construir consensos más allá de las diferencias ideológicas y concentrar esfuerzos en una agenda común que defienda la democracia y las instituciones del país. Revista Semana.

Llamado a la unidad para la segunda vuelta

A través de un pronunciamiento público, Cristo destacó que, una vez superada la discusión sobre los resultados de la primera vuelta presidencial, comienza una nueva etapa centrada en la construcción de acuerdos políticos.

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“Convocamos a los sectores democráticos. Cerrado el capítulo de los resultados, comienza la segunda vuelta y el tiempo de la unidad”, manifestó el exministro al referirse al escenario electoral que enfrentará el país durante las próximas semanas.

Cristo sostuvo que el respaldo de los sectores de centro podría resultar determinante para definir quién ocupará la Presidencia de la República a partir del próximo periodo de gobierno. Por esa razón, insistió en la necesidad de establecer canales de diálogo con líderes políticos que representan posiciones moderadas y que cuentan con una base electoral significativa.

El exministro también resaltó la importancia de que Iván Cepeda haya reconocido los resultados de la primera vuelta y concentrara sus esfuerzos en la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

Iván Cepeda, candidato presidencial | REUTERS/Enea Lebrun
Iván Cepeda, candidato presidencial | REUTERS/Enea Lebrun

Reconocimiento a la institucionalidad electoral

Durante su intervención, Cristo señaló que los informes preliminares de observación internacional respaldan la transparencia del proceso electoral desarrollado el pasado 31 de mayo.

El dirigente político destacó que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó un balance positivo sobre la jornada electoral, lo que, en su opinión, fortalece la confianza en las instituciones democráticas del país.

Cristo afirmó que los organismos electorales demostraron nuevamente la solidez institucional de Colombia y consideró que la discusión ahora debe enfocarse en las propuestas programáticas y no en cuestionamientos sobre el desarrollo de la votación. Revista Semana.

El exfuncionario agregó que la campaña de Iván Cepeda debe aprovechar las próximas semanas para ampliar su mensaje y acercarse a sectores que no respaldaron al Pacto Histórico durante la primera vuelta.

La búsqueda de nuevos apoyos

Para Juan Fernando Cristo, la elección del 21 de junio será completamente distinta a la primera vuelta debido a la reducción de opciones electorales y a la necesidad de construir nuevas mayorías.

Por esa razón, reiteró la invitación a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo para participar en lo que definió como una gran alianza por la vida y la democracia.

Según explicó, la intención es fortalecer el denominado Frente por la Vida mediante la incorporación de nuevos sectores políticos, académicos y ciudadanos que compartan preocupaciones comunes sobre el futuro institucional del país.

“No nos distraigamos en discusiones mecánicas ni de procedimiento electoral; hay que salir a plantearle alternativas y propuestas a los colombianos y hacer una coalición mucho más amplia que la que tenemos en el Frente por la Vida”, afirmó.

Expectativa por las decisiones del centro

Hasta el momento, ninguno de los dirigentes mencionados por Cristo ha oficializado un respaldo a alguno de los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

Claudia López manifestó que anunciará próximamente una decisión sobre la contienda definitiva. Aunque expresó críticas hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella, también señaló que ello no implica un respaldo automático a Iván Cepeda. Además, pidió que el candidato del Pacto Histórico participe activamente en debates y evite confrontaciones con sectores de centro.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026. REUTERS/Sergio Acero
El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Por su parte, Juan Daniel Oviedo informó que dará a conocer su posición política el próximo 3 de junio, mientras que Sergio Fajardo confirmó que tomará una decisión pública sobre la segunda vuelta, algo que no hizo durante las elecciones presidenciales de 2018.

La expectativa ahora se concentra en conocer si los votos obtenidos por las candidaturas de centro terminarán inclinando la balanza electoral en una campaña que entra en su etapa definitiva y que podría redefinir el panorama político colombiano en las próximas semanas.

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