Más de 560.000 empleos dependen del sector automotor, pero la informalidad sigue siendo uno de sus mayores desafíos

Sector automotor en Colombia | Imagen de archivo

El sector automotor colombiano continúa consolidándose como uno de los principales motores de empleo del país. Sin embargo, pese a su importancia dentro de la economía nacional, enfrenta un reto que sigue limitando su desarrollo: la alta informalidad laboral que aún caracteriza buena parte de las actividades asociadas a la comercialización, mantenimiento y fabricación de autopartes.

Así lo evidenció el más reciente informe presentado por Asopartes, en el que se destaca que las actividades relacionadas con vehículos y motocicletas generan actualmente cerca de 560.000 empleos en Colombia, una cifra que representa el 2,32 % del total de ocupados a nivel nacional, según información divulgada por Revista Semana.

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El reporte muestra que el sector mantiene una capacidad significativa para generar puestos de trabajo, aunque el desafío ahora es convertir ese volumen de empleo en oportunidades más formales, sostenibles y competitivas.

De acuerdo con el gremio, las labores relacionadas con reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de partes siguen siendo fundamentales para la dinámica económica del país. La expansión del parque automotor y el crecimiento sostenido del mercado de motocicletas han contribuido a mantener una alta demanda de servicios especializados y mano de obra calificada.

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Sector automotor en Colombia - crédito Colprensa

No obstante, el informe advierte que cerca del 48 % de los empleos vinculados a estas actividades todavía se encuentran en condiciones de informalidad. Aunque la cifra representa una mejora cercana a siete puntos porcentuales frente al año anterior, Asopartes considera que el problema continúa siendo uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento del sector.

La organización destacó que avanzar en la formalización laboral no solo mejoraría las condiciones de los trabajadores, sino que también contribuiría a incrementar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

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Comercio y mantenimiento concentran la mayor parte del empleo

Los datos muestran que el grueso de los puestos de trabajo se concentra en los servicios asociados al funcionamiento y mantenimiento del parque automotor colombiano.

Según el informe citado por Revista Semana, el segmento de comercio, reparación y mantenimiento de vehículos reúne aproximadamente 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7 % del empleo total generado por la industria auto y motopartista.

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Por su parte, el mercado de motocicletas sigue ganando protagonismo dentro de la estructura laboral del sector. Actualmente genera alrededor de 116.000 empleos, reflejando el crecimiento constante que ha tenido este tipo de transporte en Colombia durante los últimos años.

El aumento en el uso de motocicletas ha impulsado la demanda de talleres especializados, comercialización de repuestos, servicios técnicos y actividades complementarias relacionadas con la movilidad urbana y regional.

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La participación creciente de las motocicletas en la economía nacional ha convertido a este segmento en uno de los principales generadores de empleo dentro de la cadena automotriz.

La relevancia del sector coincide además con el comportamiento positivo que ha mostrado el mercado laboral colombiano durante los últimos meses. A febrero de 2026, el país registraba cerca de 24,1 millones de personas ocupadas, lo que representa más de 600.000 trabajadores adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

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Sector automotor en Colombia | (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Dentro de ese contexto, el comercio y la reparación de vehículos y motocicletas continúan siendo las actividades económicas que más empleo generan en Colombia, al concentrar cerca de 4,1 millones de ocupados, equivalentes al 17,3 % del total nacional.

Formalización y capacitación, los retos del futuro

Aunque el sector ha logrado mantenerse por encima de los 500.000 trabajadores desde 2021, las cifras también reflejan una desaceleración en el ritmo de crecimiento observado tras la pandemia.

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Mientras en febrero de 2025 se contabilizaban aproximadamente 567.000 trabajadores vinculados a estas actividades, en febrero de 2026 la cifra se ubicó en 560.000 ocupados, mostrando una leve reducción y una estabilización del mercado laboral asociado al sector automotor.

Para Asopartes, este comportamiento obliga a replantear las prioridades de crecimiento. El gremio considera que el desafío ya no consiste únicamente en aumentar la cantidad de empleos generados, sino en mejorar la calidad de esos puestos de trabajo.

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Sector automotor en Colombia | Imagen de archivo | EFE/EPA/Zsolt Szigetvary

Entre las principales necesidades identificadas aparecen la capacitación técnica especializada, el fortalecimiento de las competencias laborales y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan responder a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

Asimismo, la organización considera fundamental impulsar procesos de formalización empresarial y laboral que garanticen mejores condiciones para los trabajadores y fortalezcan la capacidad productiva de la industria.

Asopartes concluyó que la sostenibilidad futura del sector dependerá de su capacidad para reducir la informalidad, mejorar los niveles de formación técnica y adaptarse a las transformaciones tecnológicas que están redefiniendo la movilidad y los servicios automotores en Colombia.