“La vida de los colombianos no da espera”: Acemi pide que los pacientes críticos sean la prioridad del próximo gobierno

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, organización que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)- Cortesía Acemi

El próximo gobierno deberá enfrentar una de las mayores crisis que ha atravesado el sistema de salud colombiano en los últimos años.

Así lo advirtió Ana María Vesga, presidenta de Acemi, organización que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), quien señaló que la nueva administración recibirá un sector marcado por dificultades asistenciales, problemas financieros y una creciente pérdida de confianza por parte de los usuarios.

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Según explicó la dirigente gremial, las principales consecuencias de esta situación recaen sobre millones de colombianos, especialmente aquellos que dependen diariamente de tratamientos, medicamentos o procedimientos médicos.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, organización que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) - crédito Colprensa

De acuerdo con cifras mencionadas por Revista Semana, durante el último año se registraron más de dos millones de quejas y reclamos relacionados con demoras en citas médicas, entrega de medicamentos y realización de cirugías.

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Para Acemi, la prioridad inmediata no debe ser una nueva reforma estructural, sino garantizar la atención de los pacientes más vulnerables y estabilizar el funcionamiento del sistema.

Vesga afirmó que la salud se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos debido al deterioro progresivo de la atención. En ese contexto, insistió en que las decisiones del próximo gobierno deberán enfocarse en resolver los problemas urgentes que enfrentan los usuarios y asegurar la continuidad de los tratamientos.

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La presidenta de Acemi sostuvo además que uno de los principales errores de los últimos años fue convertir la salud en un escenario de confrontación política.

Crisis de la salud en Colombia - crédito Acemi

Según explicó a Revista Semana, el sistema requiere decisiones técnicas sustentadas en evidencia científica y análisis especializados, pero gran parte de la discusión reciente se concentró en disputas ideológicas que terminaron desplazando asuntos prioritarios.

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Entre esos temas urgentes mencionó la financiación del sistema, el fortalecimiento de la atención primaria, la sostenibilidad financiera de las instituciones, el mejoramiento de la capacidad territorial y la modernización de los mecanismos de aseguramiento.

Atención a pacientes críticos y entrega de medicamentos

El gremio considera que la primera tarea del nuevo gobierno debe centrarse en los pacientes con mayores riesgos médicos. Dentro de este grupo se encuentran personas con enfermedades oncológicas, patologías crónicas y enfermedades huérfanas o raras que requieren seguimiento constante y acceso permanente a tratamientos especializados.

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Para enfrentar esa situación, Acemi propuso establecer mecanismos de monitoreo diario que permitan verificar la entrega oportuna de medicamentos y garantizar la continuidad de los tratamientos. La iniciativa contempla la participación conjunta de aseguradores, prestadores de servicios de salud y entidades territoriales.

“La vida de los colombianos no da espera”, manifestó Vesga, según declaraciones recogidas por Revista Semana, al insistir en que miles de pacientes requieren respuestas inmediatas y no pueden esperar a que se resuelvan discusiones de carácter político o administrativo.

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Una de las propuestas centrales del gremio consiste en implementar una estrategia denominada Punta-Pirámide, que permitiría identificar durante los primeros 90 días del nuevo gobierno a los pacientes más críticos del país para hacerles seguimiento permanente mediante sistemas de información en tiempo real.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, organización que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La iniciativa plantea crear una especie de Puesto de Mando Unificado en salud que permita monitorear tratamientos, disponibilidad de medicamentos y continuidad en la atención médica de los casos más complejos.

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Acemi propone revisar la UPC y sanear las deudas del sistema

Otro de los planteamientos formulados por Acemi está relacionado con la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual el Estado reconoce recursos para financiar la atención de los afiliados.

La organización considera necesario realizar una reingeniería completa de esa herramienta para que su cálculo incorpore variables más precisas sobre el riesgo real de los pacientes. Actualmente, factores como edad, sexo, municipio de residencia y régimen de afiliación son determinantes para establecer los recursos asignados.

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Sin embargo, el gremio propone incluir elementos adicionales como el tipo de enfermedad, los riesgos específicos de cada población, la siniestralidad observada y el comportamiento real de la inflación en salud.

Asimismo, Acemi insistió en la necesidad de avanzar en un proceso de saneamiento financiero que permita poner al día las obligaciones acumuladas con clínicas, hospitales, proveedores y profesionales del sector.

La propuesta contempla un esquema de pago gradual a cuatro años. Según la fórmula planteada por Vesga, el 40 % de las obligaciones se cubriría durante el primer año, el 30 % durante el segundo, el 20 % en el tercero y el 10 % restante al finalizar el periodo presidencial.

El gremio también llamó la atención sobre el futuro de las EPS intervenidas, las cuales actualmente prestan servicios a cerca de 18 millones de colombianos.

En ese sentido, planteó que las entidades que demuestren viabilidad financiera y operativa puedan recuperar su autonomía bajo condiciones estrictas de habilitación, mientras que aquellas que no cumplan con esos requisitos sean liquidadas mediante procesos ordenados que eviten afectaciones para los usuarios.

Acemi concluyó que la recuperación del sistema de salud exigirá la participación coordinada de pacientes, médicos, EPS, hospitales, industria farmacéutica, academia y entidades estatales, con el propósito de construir soluciones urgentes que permitan recuperar la confianza y garantizar la atención de millones de colombianos.