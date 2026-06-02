“Convocamos a todos los colombianos que quieren un país con esperanza”: José Manuel Restrepo tras el triunfo de Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo, exministro y rector universitario, acompaña a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial para elecciones 2026 en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

José Manuel Restrepo, candidato a la Vicepresidencia y fórmula de Abelardo de la Espriella, destacó los resultados obtenidos por su campaña en la primera vuelta presidencial y aseguró que inicia una nueva etapa política enfocada en consolidar una propuesta basada en la democracia, las instituciones y las oportunidades para los colombianos.

El dirigente afirmó que los más de 10,3 millones de votos obtenidos representan el respaldo de ciudadanos que creen en la libertad, la confianza institucional y la capacidad del país para superar sus desafíos económicos y sociales.

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Según declaraciones entregadas a Revista Semana, Restrepo agradeció el apoyo recibido en las urnas y aseguró que la votación alcanzada constituye un resultado extraordinario para una candidatura que, según indicó, nació desde la convicción ciudadana y no desde las estructuras tradicionales de poder político.

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella | crédito Abelardo de la Espriella

El exministro señaló que la campaña entra ahora en una fase decisiva con miras a la segunda vuelta presidencial y realizó un llamado a los ciudadanos para que continúen respaldando la propuesta que encabeza junto a Abelardo de la Espriella.

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“Convocamos a todos los colombianos que quieren un país con esperanza, oportunidades y respeto por las reglas de juego”, expresó el candidato vicepresidencial, citado por Revista Semana.

Una propuesta centrada en la democracia y la confianza

Durante su intervención, Restrepo manifestó que uno de los principales compromisos de la campaña es la defensa de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

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El candidato aseguró que buscarán proteger la economía, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar mejores condiciones para los sectores más vulnerables del país.

A su juicio, Colombia necesita recuperar el optimismo y avanzar hacia un modelo que genere oportunidades para la población, impulse el crecimiento económico y permita consolidar escenarios de estabilidad social.

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Restrepo destacó que la fórmula presidencial que integra con Abelardo de la Espriella representa una visión enfocada en la esperanza y en la confianza en las capacidades de los colombianos para construir un mejor futuro.

Asimismo, afirmó que el resultado electoral demuestra que existe un amplio sector de ciudadanos dispuesto a respaldar una alternativa política que promueva el desarrollo, el empleo y el fortalecimiento institucional.

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José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El candidato vicepresidencial también aseguró que uno de los principales desafíos será enfrentar lo que considera amenazas para la democracia y para el modelo económico del país.

En ese sentido, sostuvo que la campaña continuará defendiendo la existencia de pesos y contrapesos institucionales, así como la necesidad de preservar la estabilidad jurídica y económica.

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Prioridades sociales para un eventual gobierno

Restrepo explicó que una parte importante de sus propuestas está enfocada en el fortalecimiento de programas dirigidos a poblaciones vulnerables.

Entre los sectores priorizados mencionó a los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres víctimas de violencia, los campesinos, los trabajadores y los pensionados.

Respecto a los jóvenes, indicó que buscarán impulsar programas de educación y formación que permitan generar mayores oportunidades para quienes actualmente no estudian ni trabajan.

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También señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo para los adultos mayores, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o dificultades económicas.

En materia de protección social, afirmó que se promoverán acciones orientadas a respaldar a las mujeres que padecen distintos tipos de violencia, incluyendo agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

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Restrepo agregó que los campesinos tendrán un papel relevante dentro de la agenda gubernamental, debido a su aporte al desarrollo productivo del país y a la necesidad de fortalecer las condiciones para el trabajo rural.

Igualmente, destacó la importancia de garantizar seguridad y estabilidad a los pensionados, así como reconocer el papel de los trabajadores dentro del crecimiento económico nacional.

Camino hacia la segunda vuelta

El candidato vicepresidencial reiteró que la campaña afrontará las próximas semanas con optimismo y con el propósito de ampliar las bases de apoyo obtenidas durante la primera vuelta.

José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito José Manuel Restrepo

Restrepo aseguró que el proyecto político que representa buscará construir consensos alrededor del crecimiento económico, el fortalecimiento social y la defensa de las instituciones democráticas.

Según afirmó, el compromiso central consiste en multiplicar las oportunidades para los sectores más vulnerables y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía.

El dirigente concluyó señalando que el país enfrenta una decisión importante en la segunda vuelta presidencial y sostuvo que continuarán trabajando para presentar una propuesta basada en la esperanza, la confianza y el desarrollo económico y social de Colombia.