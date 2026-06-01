Colombia

Aida Victoria Merlano compartió un contundente mensaje sobre la infidelidad de Juanda Caribe: “Si me pegan los cachos, me llevo hasta la pintura de las paredes”

Tras el relato del comediante en redes sociales sobre el robo en su casa, la barranquillera expuso su postura sin matices sobre el caso, con énfasis en los bienes materiales y en el derecho a ser resarcido

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La influencer Aida Victoria Merlano defendió en redes sociales el desvalijamiento de una casa como respuesta a una presunta infidelidad, después de que Juanda Caribe dijera en una transmisión en vivo que su expareja Sheila Gandara habría vaciado su vivienda.

La creadora de contenido sostuvo que llevarse bienes y dinero puede entenderse como un resarcimiento por “daños y perjuicios”. Durante esa emisión junto a Mariana Zapata ―ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia―, Juanda Caribe aseguró que su vivienda había sido desvalijada por Sheila Gandara, y Zapata agregó: “Ni los aires acondicionados le dejaron”.

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Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN
Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

La intervención de Merlano llegó después de que sus seguidores le pidieran pronunciarse sobre esa versión, en medio de las referencias a la presunta infidelidad que Juanda Caribe habría cometido con Mariana Zapata dentro de la competencia del Canal RCN.

Qué dijo Merlano sobre la denuncia

Consultada por sus seguidores, Merlano fijó su postura con una formulación directa sobre lo que haría en un caso semejante: “A mí me meten cacho, mi amor, y le desvalijo la casa, claro. Es que eso se llama daños y perjuicios”, dijo la creadora de contenido inicialmente.

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La influenciadora aclaró que no tenía nada personal contra Juanda Caribe, a quien describió en términos afectuosos, pero subordinó esa simpatía a la hipótesis de la traición. Remarcó que no sabía si la infidelidad había ocurrido, si había sido admitida o si solo se trataba de una presunción.

“No sé si pegaste cacho o no. No sé si lo admitiste. No sé si es una presunción. No sé. Pero bueno, si presuntamente, por ejemplo, yo fuera tu mujer y tú me pegas los cachos, y tú estás en una casa encerrado durante tantos meses, mi amor, es el tiempo suficiente para yo hasta desconchar la pintura de las paredes, porque hasta eso me podría llevar“, agregó Merlano.

La referencia al dinero y a las cuentas

Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN
Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

El comentario de Zapata fue retomado por Merlano para ampliar su postura. Ya no habló solo de bienes dentro de la casa, sino también de la posibilidad de acceder al dinero.

“Si me hubieses dejado a mí tus accesos a tus cuentas, no solamente no encuentras los aires acondicionados, sino que tampoco encuentras un solo peso”, dijo Aida Victoria Merlano.

La influenciadora insistió en esa lógica de compensación frente al engaño: “Sí, está bien, me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado, claro, mi amor”, dijo Aida Victoria Merlano.

El foco en la exposición pública

En el tramo final de su intervención, Merlano explicó qué entiende como la parte más dolorosa de una infidelidad. No ubicó el problema principal en el hecho íntimo, sino en la exposición social que sigue a esa experiencia.

“Lo que mata no es el cacho sino el bembeo”, dijo Aida Victoria Merlano. A partir de esa premisa, describió una escena de señalamientos públicos contra la persona engañada, a la que aludió con expresiones como “la cachona” y “la que le pegaron los cachos”.

Sheila Gándara reapareció en Instagram con lo que fue interpretado como un mensaje personal antes de la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram
Sheila Gándara reapareció en Instagram con lo que fue interpretado como un mensaje personal antes de la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram

Según dijo, frente a ese escarnio social, la respuesta estaría en una compensación material: “Sí, soy cachona, pero aquí está mi plata”. Luego cerró con una frase dirigida a Sheila Gandara: “Entonces, sí, todas tienen cuca, pero la de Sheila se la respetas”.

Las reacciones de los internautas a estas declaraciones de Merlano no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Aida tiene toda la razón, a me cachonean en televisión nacional, tome pa’ que lleve”; “Lo hizo Alejandro con Nataly, no lo va a hacer Sheila”; “Creo que mi tío Juanda tiene la realidad bien alteradita, la verdad es que si hubiera sido al revés, le quita hasta la custodia de la niña”, entre otros.

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