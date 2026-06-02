“Hay afinidad con Iván Cepeda”: Claudia Sheinbaum pidió revisar denuncias de Petro sobre elecciones en Colombia

Claudia Sheinbaum, presidente de México, habló de afinidad con Cepeda | (México). EFE/Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia y se refirió a las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro respecto al proceso electoral. Durante una de sus habituales conferencias matutinas, conocidas como “Las mañaneras”, la mandataria mexicana pidió que las denuncias sean revisadas por las autoridades competentes, aunque insistió en que debe respetarse la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia política que surgió tras los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella obtuvo la primera posición y avanzó a la segunda vuelta junto al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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La intervención de Sheinbaum generó reacciones debido a que abordó directamente el escenario electoral colombiano y expresó públicamente una cercanía ideológica con el proyecto político representado por Petro y Cepeda.

Candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda | REUTERS/Enea Lebrun

Sheinbaum pidió revisar las denuncias de Petro

Durante su intervención, la presidenta mexicana afirmó que considera importante escuchar los cuestionamientos formulados por Gustavo Petro sobre la transparencia del proceso electoral.

“Es importante lo que está diciendo el presidente Petro. De que no fue una contienda limpia. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Pero, respetar siempre la voluntad popular”, manifestó Sheinbaum al referirse al panorama político colombiano.

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La mandataria insistió en que cualquier denuncia relacionada con el proceso debe ser examinada a profundidad para despejar dudas sobre la legitimidad de los resultados, aunque reiteró que el respeto por la decisión de los votantes debe mantenerse como principio fundamental.

Gustavo Petro - Claudia Sheinbaum - Presidente de Colombia - Presidenta de México | crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Posteriormente, Sheinbaum reconoció que existe una cercanía política entre su proyecto de gobierno y las propuestas defendidas por el actual oficialismo colombiano.

“Entonces nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando. Y obviamente, hay una afinidad en las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda”, afirmó.

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Las declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores como una muestra explícita de respaldo político hacia la candidatura del senador del Pacto Histórico, que disputará la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Debate por los resultados electorales

Los pronunciamientos de la mandataria mexicana se produjeron después de que se conocieran los resultados preliminares entregados por la Registraduría Nacional.

De acuerdo con ese reporte, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,9 %, resultado que sorprendió a varios analistas debido a que la mayoría de las encuestas publicadas antes de la jornada mostraban escenarios distintos.

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Tras conocerse los resultados, Cepeda manifestó que esperaría el avance del escrutinio oficial antes de emitir una posición definitiva sobre los resultados de la jornada electoral.

El candidato del Pacto Histórico señaló que su campaña revisaría cuidadosamente toda la información relacionada con el proceso para verificar la consistencia de los datos entregados por las autoridades electorales.

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Posteriormente, Gustavo Petro respaldó esa postura mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, donde recordó que el preconteo no constituye el resultado definitivo de la elección.

El mandatario colombiano insistió en que el proceso de escrutinio es el mecanismo que determinará oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial.

Afinidad política y respeto por la voluntad popular

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum buscó equilibrar sus declaraciones entre el respaldo a la revisión de las denuncias y el respeto a la institucionalidad democrática.

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La presidenta mexicana reiteró que cualquier cuestionamiento debe ser esclarecido plenamente, pero dejó claro que la voluntad de los ciudadanos debe prevalecer como fundamento del sistema democrático.

“Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano. Pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo. De un posible fraude”, expresó la mandataria.

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Gustavo Petro - Claudia Sheinbaum - Presidente de Colombia - Presidenta de México |crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Las palabras de Sheinbaum se suman a las reacciones internacionales que han surgido tras la primera vuelta presidencial colombiana y reflejan el interés regional que ha despertado el proceso electoral.

Mientras avanzan los escrutinios y se acerca la campaña para la segunda vuelta, las declaraciones de la presidenta mexicana reavivaron el debate sobre la transparencia electoral, la participación de líderes extranjeros en asuntos políticos de otros países y el futuro de las relaciones entre los gobiernos de izquierda de América Latina.

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