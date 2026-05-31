Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: reporte de orden público, apertura de mesas y noticias relevantes hoy, 31 de mayo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo en las elecciones presidenciales que definirán al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. La jornada se desarrolla en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Registraduría y los organismos electorales, mientras que los ciudadanos residentes en el exterior han ejercido su derecho al voto durante la última semana.
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En vísperas de una nueva presidencia en Colombia, vale la pena pensar cuál debe ser el rol del país en este orden mundial emergente. Hay claves del futuro internacional de Colombia en su pasado. La habilidad que las élites nacionales han mostrado para gestionar inteligentemente la hegemonía estadounidense ha permitido, por ejemplo, metabolizar pérdidas como la de Panamá, mientras que en otros países el discurso del despojo sigue siendo una bandera demagógica raída.
En medio de un escenario político marcado por el desgaste institucional, la polarización ideológica y el debate sobre el rumbo que tomará Colombia después del gobierno de Gustavo Petro, el nombre de Iván Cepeda comenzó a consolidarse como una de las figuras con mayores posibilidades de disputar la Presidencia de la República en 2026.
La posibilidad de que Paloma Valencia llegue a la Casa de Nariño abrió una de las discusiones más sensibles de la recta final presidencial: si Colombia se prepara para un cambio de gobierno o para un viraje completo en la orientación política del Estado.
La posibilidad de que Abelardo de la Espriella alcance la Presidencia de la República en 2026 abrió una discusión que trascendió las encuestas y las dinámicas tradicionales de campaña; su ascenso en la intención de voto no solo alteró el tablero electoral, sino que instaló una pregunta de fondo dentro del sistema político colombiano: qué podría significar para el país la llegada de un outsider de derecha radical a la Casa de Nariño en medio de uno de los periodos de mayor polarización institucional.
La elección del pasado Congreso mostró un crecimiento fuerte del Pacto Histórico, una recuperación del Centro Democrático, la continuación del debilitamiento relativo de los partidos tradicionales y el mantenimiento de pequeños movimientos y tendencias diversas. Por tanto, tenemos un Congreso altamente fragmentado, donde la participación de los llamados partidos de centro y los movimientos y las minorías regionales actuarán como bisagras y serán decisivas para la formación de mayorías en el Congreso. Por tanto, se tendrán tres bloques políticos que se moverán de acuerdo con sus intereses políticos e ideológicos y otros, lamentablemente, al tenor de la mermelada, la clientela y los intereses personales, actuando al tenor de las propuestas gubernamentales.