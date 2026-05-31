Colombia

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: reporte de orden público, apertura de mesas y noticias relevantes hoy, 31 de mayo

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030

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Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran parte importante de la atención electoral - crédito Visuales IA
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran parte importante de la atención electoral - crédito Visuales IA

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo en las elecciones presidenciales que definirán al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. La jornada se desarrolla en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Registraduría y los organismos electorales, mientras que los ciudadanos residentes en el exterior han ejercido su derecho al voto durante la última semana.

Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales de Colombia con las últimas noticias, los reportes de seguridad, las decisiones de las autoridades y los acontecimientos más relevantes de la jornada.

04:54 hsHoy

Colombia 2026: realismo hemisférico para el próximo gobierno

Víctor M. Mijares: Politólogo, doctor en Ciencia Política. Profesor de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes

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En vísperas de una nueva presidencia en Colombia, vale la pena pensar cuál debe ser el rol del país en este orden mundial emergente. Hay claves del futuro internacional de Colombia en su pasado. La habilidad que las élites nacionales han mostrado para gestionar inteligentemente la hegemonía estadounidense ha permitido, por ejemplo, metabolizar pérdidas como la de Panamá, mientras que en otros países el discurso del despojo sigue siendo una bandera demagógica raída.

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04:53 hsHoy

Qué pasaría si Iván Cepeda gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el desafío de mantener vivo el petrismo

En medio de la discusión sobre la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro, la eventual llegada del candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño abriría un escenario marcado por reformas de izquierda y apuesta por la paz negociada, según analistas consultados por Infobae Colombia

La posible Presidencia por parte de Iván Cepeda genera gran expectativa debido a la innegable continuidad de una política petrista en el Ejecutivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La posible Presidencia por parte de Iván Cepeda genera gran expectativa debido a la innegable continuidad de una política petrista en el Ejecutivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de un escenario político marcado por el desgaste institucional, la polarización ideológica y el debate sobre el rumbo que tomará Colombia después del gobierno de Gustavo Petro, el nombre de Iván Cepeda comenzó a consolidarse como una de las figuras con mayores posibilidades de disputar la Presidencia de la República en 2026.

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04:52 hsHoy

Qué pasaría si Paloma Valencia ganara la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el regreso del uribismo al poder

La aspirante del Centro Democrático a la Casa de Nariño abriría un giro en la orientación del Estado colombiano, con énfasis en seguridad, disciplina fiscal y un reordenamiento de la política exterior, según analistas consultados por Infobae Colombia

La eventual llegada de Paloma Valencia a la Presidencia abre un escenario de cambio profundo en la orientación del Estado colombiano, con énfasis en seguridad y disciplina fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La eventual llegada de Paloma Valencia a la Presidencia abre un escenario de cambio profundo en la orientación del Estado colombiano, con énfasis en seguridad y disciplina fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posibilidad de que Paloma Valencia llegue a la Casa de Nariño abrió una de las discusiones más sensibles de la recta final presidencial: si Colombia se prepara para un cambio de gobierno o para un viraje completo en la orientación política del Estado.

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04:52 hsHoy

Qué pasaría si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre la posible llegada del ‘outsider’

Convertido en uno de los favoritos, la eventual llegada del ‘Tigre’ a la Casa de Nariño abriría un escenario de alta tensión política e incertidumbre institucional, marcado por propuestas de choque y una agenda de seguridad radical, según analistas consultados por Infobae Colombia

El crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas convirtió su candidatura en uno de los fenómenos políticos más inesperados de la campaña presidencial de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas convirtió su candidatura en uno de los fenómenos políticos más inesperados de la campaña presidencial de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posibilidad de que Abelardo de la Espriella alcance la Presidencia de la República en 2026 abrió una discusión que trascendió las encuestas y las dinámicas tradicionales de campaña; su ascenso en la intención de voto no solo alteró el tablero electoral, sino que instaló una pregunta de fondo dentro del sistema político colombiano: qué podría significar para el país la llegada de un outsider de derecha radical a la Casa de Nariño en medio de uno de los periodos de mayor polarización institucional.

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04:52 hsHoy

Gobernar en la polarización: El complejo escenario legislativo para Iván Cepeda

Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN

Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN
Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN

La elección del pasado Congreso mostró un crecimiento fuerte del Pacto Histórico, una recuperación del Centro Democrático, la continuación del debilitamiento relativo de los partidos tradicionales y el mantenimiento de pequeños movimientos y tendencias diversas. Por tanto, tenemos un Congreso altamente fragmentado, donde la participación de los llamados partidos de centro y los movimientos y las minorías regionales actuarán como bisagras y serán decisivas para la formación de mayorías en el Congreso. Por tanto, se tendrán tres bloques políticos que se moverán de acuerdo con sus intereses políticos e ideológicos y otros, lamentablemente, al tenor de la mermelada, la clientela y los intereses personales, actuando al tenor de las propuestas gubernamentales.

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