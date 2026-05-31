Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: reporte de orden público, apertura de mesas y noticias relevantes hoy, 31 de mayo

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran parte importante de la atención electoral - crédito Visuales IA

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo en las elecciones presidenciales que definirán al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. La jornada se desarrolla en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Registraduría y los organismos electorales, mientras que los ciudadanos residentes en el exterior han ejercido su derecho al voto durante la última semana.

Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales de Colombia con las últimas noticias, los reportes de seguridad, las decisiones de las autoridades y los acontecimientos más relevantes de la jornada.