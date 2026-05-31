Colombia

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

La aparición de un mensaje atribuido a un cabecilla armado causó inquietud entre líderes sociales y campesinos de Policarpa, mientras voceros oficiales declararon que no existen pruebas comprobadas ni denuncias formales

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Imagen de referencia - El audio intimidatorio fue atribuido a alias Indio Jiménez - crédito Colprensa
Imagen de referencia - El audio intimidatorio fue atribuido a alias Indio Jiménez - crédito Colprensa

En medio de las elecciones presidenciales que se adelantan el domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia, se conoció un audio con amenazas y presiones por parte de las disidencias de las Farc contra los habitantes residentes en zona rurales de los municipios de Policarpa y Taminango, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con el material auditivo revelado por Semana, un supuesto líder guerrillero ordenaría a los milicianos a distribuir mensajes por teléfono celular a los campesinos de esta zona del país, condicionando su ingreso a los centros poblados con la presentación de un certificado electoral distribuido por el propio grupo armado.

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“Hola, mi señor, muy buenos días, ¿Cómo me le va? Una cosita, para recordarle a los presidentes y a la comunidad en general para que nos colabore enviando esta información a los comuneros, que para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”, se escucha en el audio mostrado por el citado medio de comunicación.

Una pintura de acuarela profesional muestra un certificado electoral colombiano, con texto legible como 'Elecciones 2026' y 'Registraduría', sostenido por una mano.
En Policarpa, el frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc exige un certificado electoral para permitir el ingreso de campesinos a centros poblados, según denuncias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fuentes militares consultadas por el diario mencionado manifestaron que el hombre que estaría detrás de las intimidaciones a los pobladores sería un sujeto identificado con el alias de Indio Jiménez, cabecilla de la subestructura Franco Benavides, bajo el mando de Nestor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo comandante de las disidencias de las Farc.

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La orden no se limitaba a exigir la participación electoral. En el audio, el líder guerrillero advertía que no se aceptarían excusas como falta de dinero para el transporte o falta de tiempo.

“Entonces, para recordarle, para que usted me colabore enviando esa información a los demás presidentes, a las comuneras, para que tengan presente, que no vengan (a decir) que no tengo pa’l pasaje (sic), que no me quedó tiempo, no, eso es algo que se vino hablando desde hace mucho rato”, indicó el subversivo.

Municipio de Policarpa, Nariño. Se presentan denuncias sobre control de disidencias - crédito Programas del Desarrollo con Enfoque Territorial
Las autoridades analizan la autenticidad de audios intimidatorios y no descartan el traslado de mesas de votación por razones de seguridad en municipios de Nariño - crédito Programas del Desarrollo con Enfoque Territorial

No obstante, el hombre armado detalló que solo existiría una excepción a sus reglas. “Lo único que de pronto se puede aceptar es la gente que no es de aquí de Colombia, como la gente venezolana; ellos no están obligados”, complementó.

La carnetización mencionada en el mensaje es una práctica que grupos armados vienen aplicando desde hace varios años en zonas rurales para vigilar y controlar a la población, según informes de inteligencia recopilados por Semana. Esa medida también se ha observado en otras regiones como Valle del Cauca, Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare, respectivamente.

Amenazas en Taminango

Una segunda denuncia fue presentada durante un comité departamental de seguimiento electoral en Nariño y apunta al municipio de Taminango, donde también se estaría presionando a la comunidad para incidir en la jornada electoral.

Imagen de referencia - En Taminango, se denuncia que un grupo armado ilegal viene carnetizando a los habitantes del corregimiento de Charguayaco para obligarlos a votar por un candidato específico - crédito Colprensa
Imagen de referencia - En Taminango, se denuncia que un grupo armado ilegal viene carnetizando a los habitantes del corregimiento de Charguayaco para obligarlos a votar por un candidato específico - crédito Colprensa

El hecho fue reportado por Carol Huertas Estrada, magistrada del Tribunal de Garantías Electorales de Nariño, donde reportó que en el corregimiento de Charguayaco, se supo que un grupo armado ilegal estaría carnetizando a los habitantes y obligándolos a votar por un candidato determinado.

Se presentó esa denuncia ante las autoridades, es un delito electoral el constreñimiento al elector, las autoridades están en disposición para evitar que esto suceda”, mencionó.

Autoridades desmintieron audio de las disidencias

Pese al conocimiento público del material, las autoridades departamentales de Nariño explicaron que no existen razones de peso para dar crédito a las aseveraciones sobre presiones a la ciudadanía en Policarpa.

En un comunicado, descartaron que hayan evidencias contundentes que demuestren la injerencia de las disidencias en el proceso electoral.

Autoridades locales de Nariño afirmaron que no existen denuncias formales ni pruebas verificadas de constreñimiento electoral en Policarpa - crédito Gobernación de Nariño
Autoridades locales de Nariño afirmaron que no existen denuncias formales ni pruebas verificadas de constreñimiento electoral en Policarpa - crédito Gobernación de Nariño

Las entidades responsables de la seguridad y organización electoral informaron que no existen denuncias formales ni elementos verificados que permitan confirmar las versiones difundidas sobre presuntas presiones a la ciudadanía para participar en la jornada electoral en el Municipio de Policarpa”, indicó la Gobernación de Nariño en la misiva pública.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Andrés Gómez, dijo que la información que circuló en redes sociales y canales digitales volvió a ser puesta sobre la mesa durante la sesión de seguimiento.

“La Fiscalía adelanta las averiguaciones correspondientes, pero hasta el momento no se ha generado ninguna situación que permita elevar una alerta o dar veracidad a los audios y mensajes que han circulado”, comentó.

Entre tanto, el comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel Billy Ferney Lizcano, sostuvo que el despliegue de seguridad estaba activo en todo el territorio.

La Fuerza Pública se encuentra desplegada en cada uno de los sectores brindando seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad”, declaró.

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