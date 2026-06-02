Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”

En la imagen aparecen cuatro jugadores, Macnelly Torres, Sherman Cárdenas, Vladimir Hernández y Osvaldo Nene Mackenzie, que vistieron la camiseta de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - crédito Dimayor

La final de la Liga BetPlay I-2026 tendrá un ingrediente especial para uno de los futbolistas que dejó huella tanto en Junior de Barranquilla como en Atlético Nacional. Se trata de Oswaldo “El Nene” Mackenzie, que confesó que vive la definición del campeonato con sentimientos divididos debido a su pasado en ambas instituciones.

“Son los dos equipos a los cuales quiero, amo y respeto. Soy muy hincha del Junior y de Nacional también. Hay un 60-40 ahí distribuido a favor del Junior de Barranquilla”, expresó Mackenzie en entrevista con Win Sports.

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Oswaldo "El Nene" Mackenzie tuvo dos etapas destacadas en el Junior de Barranquilla: la primera entre 1990 y 1991, y la segunda y más recordada entre 1993 y 1995 - crédito Dimayor

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: acostumbrados a pelear títulos

Para Mackenzie, la experiencia acumulada por Junior y Atlético Nacional en este tipo de instancias será uno de los factores determinantes de la serie. El exfutbolista destacó que se trata de dos planteles con jugadores acostumbrados a la presión y con suficiente jerarquía para afrontar partidos decisivos.

“En estas instancias son partidos fuertes. Son 90 minutos donde ya no juegan las ventajas. Son partidos aparte, intensos, son finales. Creo que Nacional y Junior están capacitados para jugar esta clase de encuentros porque tienen jugadores de mucha riqueza técnica, jugadores de selección y además han disputado muchas finales”, señaló.

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Según el barranquillero, la paridad será una de las principales características de la definición, pues considera que ambas escuadras cuentan con herramientas similares para buscar el campeonato. “Son niveles muy parejos. Los dos tienen grandes jugadores y mucha experiencia. Eso es importante para las dos escuadras”, agregó.

La inversión de Junior y Nacional para alcanzar la gloria

Otro aspecto que resaltó Mackenzie fue el esfuerzo económico realizado por ambos clubes durante la temporada. En su opinión, tanto Junior como Nacional construyeron planteles con la intención de pelear títulos locales e internacionales.

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“Fueron los dos equipos que más invirtieron este año. Junior invirtió pensando también en la Copa Libertadores, aunque no pudo avanzar como esperaba. Nacional igualmente ha mostrado toda esa categoría y ahora está en estas instancias demostrando su nivel”, explicó.

Para el exjugador, la presencia de ambos equipos en la final no es casualidad, sino el resultado de una planificación deportiva respaldada por importantes contrataciones.

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“Están en un momento excelente y creo que los dos equipos invirtieron para lograr un objetivo. Ahora tienen la oportunidad de conseguirlo con la Liga colombiana”, afirmó.

Oswaldo 'El Nene' Mackenzie jugó en Atlético Nacional entre 1997 y el año 2000 - crédito Dimayor

Elogios para Juan Manuel Rengifo y una reflexión sobre la selección Colombia

Más allá de la final, Mackenzie también se refirió al presente de algunos futbolistas colombianos que vienen destacándose en el torneo local. Uno de los nombres que destacó fue el de Juan Manuel Rengifo, a quien considera una de las promesas con mayor proyección para el futuro de la selección Colombia.

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“Rengifo tiene calidad, personalidad y carácter. Creo que puede ser fundamental para el futuro de la selección. Va por muy buen camino”, manifestó.

El ex mediocampista recordó que durante el semestre anterior gran parte de las conversaciones giraban en torno al buen momento de otros jugadores jóvenes, pero considera que Rengifo terminó ratificando con rendimiento las expectativas que existían sobre él.

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El estadio Romelio Martínez será epicentro de la final ida entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional - crédito Junior FC

“Todo el mundo hablaba de otros talentos y él terminó confirmando que tiene condiciones. Incluso estuvo en la preselección”, comentó.

Mackenzie también mencionó el caso del delantero Alfredo Morelos, de quien considera que merecía ser tenido más en cuenta para la convocatoria mundialista.

“Si el técnico hubiera sido un poco más atrevido, lo llevaba al Mundial. Y no es el único. Morelos también se merecía una oportunidad”, señaló.

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No obstante, el exjugador aclaró que respeta las decisiones del cuerpo técnico nacional y entiende que las convocatorias suelen responder a procesos y grupos de confianza previamente establecidos.

“El técnico tiene su lista de jugadores de confianza y eso es respetable. Esperemos que le vaya bien a la selección Colombia y que podamos llegar bastante lejos”, concluyó.

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