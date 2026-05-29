El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

Más de 170 jóvenes fueron beneficiados luego de años de esperar ser indemnizados - crédito Visuales IA

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto interno en Colombia ha dejado más de 10 millones de víctimas directas e indirectas; sin embargo, poco más de 600.000 han recibido algún tipo de indemnización.

En Bogotá, 175 jóvenes se sumarán a esa cifra luego de que el Gobierno nacional les entregó cartas con las que confirmó la entrega de una indemnización total que supera los 1.200 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Estos recursos fueron administrados mediante fiducias durante varios años, ya que se dispuso que la entrega se realizaría solo después de que los jóvenes cumplieran 18.

Los detalles de la entrega

El dinero estuvo guardado durante años y será utilizado para asegurar la educación superior de las víctimas - crédito Unidad Para Las Víctimas

En un acto de reparación, el Gobierno nacional indemnizó a 175 jóvenes víctimas del conflicto armado que tenían sus recursos en encargo fiduciario, con el propósito de mejorar su calidad de vida y promover el acceso a la educación superior.

PUBLICIDAD

En Bogotá se entregaron las cartas de indemnización por valor de 1.222 millones de pesos a jóvenes víctimas del conflicto armado. “Realizamos la entrega de 175 indemnizaciones a jóvenes que cumplieron su mayoría de edad y hoy pueden recibir esta carta de reparación digna para desarrollar sus proyectos de vida. Con esta acción, la entidad ratifica su compromiso y el del Gobierno nacional con las juventudes, así como la reivindicación y dignificación de las víctimas del conflicto armado”, fueron las palabras de Julieth Moreno, directora de Reparación.

Por su parte, uno de los jóvenes habló de lo que representa el dinero que será utilizado para pagar su carrera profesional. “Sentir que te valoran y resaltan el hecho de que el conflicto armado colombiano sigue afectándonos demuestra que la entidad sí nos está colaborando para lograr nuestros sueños y no quedarnos estancados en lo que perdimos”.

PUBLICIDAD

Los jóvenes recibieron la carta de imdemnización tras cumplir 18 años - crédito Unidad Para las Víctimas

Cabe recordar que las víctimas que recibieron sus cartas accedieron a este derecho cuando eran menores de edad, por lo que sus recursos se constituyeron durante años como encargos fiduciarios. Esto significa que parte del dinero fue administrado por una fiducia, generando rendimientos y aumentando el monto final que se entrega una vez que alcanzan la mayoría de edad.

Durante la entrega, los jóvenes participaron en la capacitación previa denominada “Decisiones que cuentan”, en la que se les orientó sobre el manejo responsable de los recursos, promoviendo la autonomía financiera y el uso de la indemnización en metas como educación superior, vivienda y emprendimientos.

PUBLICIDAD

“Lo del Fondo de Víctimas para el acceso a la educación superior era información que yo no sabía y a mí personalmente me acaba de motivar a estudiar. Sí me gustaría acceder a este fondo para empezar a crecer. Nosotros, los jóvenes, tenemos muy poco conocimiento de los temas económicos, por eso es importante que nos concienticen sobre cómo administrar estos recursos que estamos recibiendo”, declaró uno de los jóvenes durante el evento.

De los más de 10 millones de víctimas, en Colombia solo han recibido algún tipo de indemnización poco más de 600.000 - crédito Visuales IA

En el evento se recordó que el Fondo de Educación Superior para las Víctimas es una estrategia que busca facilitar el ingreso, permanencia y graduación de los menores que son víctimas del conflicto armado en programas de educación superior.

PUBLICIDAD

“A través de este fondo, las víctimas pueden acceder a créditos educativos 100% condonables en estudios técnicos, tecnológicos o universitarios, contribuyendo a la reconstrucción de sus proyectos de vida, desarrollo personal y profesional. Así, estas indemnizaciones se integran a una ruta más amplia de reparación integral, en la que la inversión económica, la orientación financiera y el acceso a la educación se combinan para que las víctimas avancen hacia un futuro más digno”, fue una de las conclusiones del evento.