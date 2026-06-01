Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

El creador de contenido confirmó que no permitiría que ocurra lo mismo que pasó en las elecciones de 2022 - crédito @yefersoncossio/IG

El influencer Yeferson Cossio confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, luego de que la aspirante por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quedara fuera de la contienda en las elecciones del 31 de mayo de 2026, con un poco más de 1,6 millones de votos en esa jornada.

El creador de contenido hizo público su respaldo al candidato de derecha durante una rutina de entrenamiento: “Paloma no pasó a segunda vuelta. Firmes con la patria... en esta segunda vuelta todos con el tigre”.

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Yeferson Cossio sorprende con apoyo a Paloma Valencia - crédito montaje @yefersoncossio/ Instagram - Camila Díaz/Colprensa

En su mensaje, el influenciador recordó que antes había apoyado a Valencia y explicó por qué hará campaña por De la Espriella. “Como ustedes sabían, mi candidata era Paloma. Yo quería que ella fuese presidente, pero ella no pasó a segunda vuelta”, afirmó.

La explicación de su respaldo

Cossio sostuvo además que su postura política no es nueva y aludió a una reacción previa que había dejado en sus redes. “Yo siempre he sido muy transparente con mis intereses políticos, mi posición política... y de hecho, hace una semana, vean el comentario que yo dejé por acá”, señaló.

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En el tramo final de su declaración, planteó su lectura del escenario electoral y llamó a votar por el candidato al que se refirió con un apodo. “No podemos permitir que pase lo que pasó hace cuatro años y esteneocomunismo disfrazado. Que hay que ponerse las pilas y en esta segunda vuelta todos con el tigre, hijo”, dijo.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, celebra mientras se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo 2026. REUTERS/Sergio Acero

Las reacciones no tardaron en aparecer y seguidores del antioqueño se pronunciaron con mensajes que destacan: “Así es Yeferson, vamos todos seguimos firmes por la patria”; “Cómo es que ahora los apoyas y pensar que en gobierno Duque te ibas hasta a cambiar la nacionalidad porque te cobraron muchos impuestos”; “Tenemos que unirnos todos por nuestro país”, entre otros.

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Esto después de confirmar su respaldo al candidato

La reacción de Yeferson Cossio ante el escenario político actual quedó plasmada en un mensaje repleto de inconformidad y citas directas a los reclamos que recibe a diario. “Tengo el DM lleno, pero lleno, inundado de mensajes de este tipo”, enfatizó el creador digital, aludiendo a la avalancha de comentarios tras las elecciones recientes.

Cossio relató que durante la campaña se volcó a apoyar a la candidata Paloma Valencia, a quien describió como “más animalista es imposible”.

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Resaltó que ambos presentaron propuestas enfocadas en la protección de los animales y que él mismo participó en actividades concretas: “En campaña yo mismo los acompañé a esterilizar miles de animales y no les gustó”.

El creador de contenido reafirmó su respaldo a las decisiones de Paloma y apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito @yefersoncossio/IG

Sin embargo, el respaldo no fue el esperado por parte del electorado interesado en la causa animalista. “No votaron por ella. Les dio miedo que el pueblo se quedara con la izquierda, así que los que iban a votar por Paloma votaron por Abelardo y ya me salen con esta”, comentó Cossio, evidenciando su desconcierto ante el giro de los acontecimientos.

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De manera contundente, el creador de contenido cuestionó la lógica de quienes le escriben: “¿A ustedes quién los entiende?”.

Para Cossio, la situación actual se resume en una elección forzada: “A partir de este punto no es qué me guste o qué no me guste, es simplemente tenemos dos opciones, guste o no les guste, cuál de esas dos opciones se van a quedar, ya que no se quedaron con una opción que era para mí la más razonable”.

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El mensaje finalizó con una afirmación rotunda sobre el panorama en las urnas: “Hay dos puntos: o extrema izquierda o extrema derecha. Pare de contar”, dejó en claro la frustración que siente ante la falta de apoyo a propuestas intermedias y la polarización que marca el clima político actual.