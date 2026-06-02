Selección Colombia: cuándo vuelve a jugar el equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

El delantero del Sporting de Lisboa anotó el tercer gol de la Tricolor ante el equipo costarricense - crédito TD

La cuenta regresiva para el regreso de la selección Colombia a una Copa del Mundo ya está en marcha. Con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos y compañía, la Tricolor busca llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el próximo partido de la selección Colombia será un amistoso internacional frente a la selección de Jordania, un compromiso que servirá como la última prueba antes del debut mundialista. El encuentro hace parte de la serie de preparación denominada “Countdown to ’26”, organizada para que varias selecciones clasificadas al Mundial ajusten detalles de cara al torneo.

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Así fue la anotación del Guajiro ante el equipo Tico, Díaz fue además capitán del equipo en el primer tiempo - crédito TD

El compromiso se disputará el próximo 7 de junio en la ciudad de San Diego, California a las 6:00 p.m. hora colombiana, apenas diez días antes del estreno colombiano en la Copa del Mundo. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo aprovechará este encuentro para afinar conceptos tácticos, evaluar el estado físico de los jugadores y definir la alineación base para el debut mundialista.

Además, desde la Federación Colombiana de Fútbol se explicó que este será el cierre oficial del ciclo de amistosos preparatorios antes del inicio de la competencia internacional.

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Yerry Mina el jugador que más se comentó dentro de los que sobraron, Sebastián Villa dentro de los que más hicieron falta - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La preparación final de la Tricolor

La concentración del equipo tendrá como base la ciudad de Guadalajara, en México, desde donde se desplazará a las diferentes sedes de sus compromisos mundialistas. El objetivo es reducir tiempos de viaje y facilitar la adaptación de los jugadores a las condiciones climáticas y logísticas del torneo.

La expectativa es alta alrededor de una generación que combina experiencia y juventud. James Rodríguez volverá a liderar al equipo como capitán, mientras que Luis Díaz aparece como una de las principales cartas ofensivas para intentar llevar a Colombia a una destacada actuación en Norteamérica.

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James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo y asumió la capitanía del equipo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Así será el camino de Colombia en el Mundial 2026

Tras el sorteo realizado por la FIFA, Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. La fase de grupos se desarrollará de la siguiente manera:

17 de junio de 2026 - Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 9:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Estadio Azteca

Sede: Ciudad de México

Será el debut oficial de la Tricolor en el Mundial y un partido clave para comenzar con pie derecho la competencia.

23 de junio de 2026 - Colombia vs. República Democrática del Congo

Hora: 9:00 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Estadio Akron

Sede: Guadalajara, México

Este encuentro podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

27 de junio de 2026 - Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Hard Rock Stadium

Sede: Miami

El duelo contra los europeos aparece como uno de los más atractivos de la fase de grupos y podría definir el liderato de la zona.

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Ilusión renovada para la Tricolor

La selección Colombia afronta una de las etapas más importantes de los últimos años. Luego de completar una destacada campaña clasificatoria y volver al escenario mundialista, el equipo de Néstor Lorenzo espera consolidar una nómina competitiva que pueda superar la fase de grupos y convertirse en protagonista del torneo.

Antes de pensar en Uzbekistán, Portugal y en el Congo, la atención estará centrada en el amistoso frente a Jordania, un examen final para ajustar los últimos detalles. A partir de allí comenzará oficialmente la aventura mundialista de James Rodríguez, Luis Díaz y una generación que busca escribir una nueva página en la historia del fútbol colombiano.

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