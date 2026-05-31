Guarde el certificado electoral, estas son las marcas que le dan descuentos por votar en las elecciones presidenciales

Beneficios exclusivos en comercios y servicios se activan tras la jornada electoral para quienes presenten su certificado de votación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 marca no solo el destino político de Colombia, sino que desencadena una ola de incentivos económicos y promociones inéditas para quienes ejercen su voto.

Desde el cierre de las urnas, el certificado electoral se transforma en un pasaporte para acceder a beneficios comerciales y descuentos legales, en un esfuerzo conjunto de empresas y entidades públicas que buscan estimular la participación ciudadana.

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En esta edición, más de 120 empresas han vinculado sus marcas a campañas de incentivo, permitiendo que el simple hecho de guardar el comprobante de votación derive en ahorros tangibles. Firmas del sector gastronómico, moda, tecnología y servicios han preparado promociones exclusivas que sólo requieren presentar el documento original en sus establecimientos. Esto no solo motiva a los colombianos a acudir a las urnas, sino que también ofrece un alivio económico inmediato tras la jornada.

Entre las cadenas internacionales que se suman destaca Starbucks, que obsequia un café tinto a quienes muestren el certificado en tiendas participantes. La dinámica, limitada a 100 unidades por local y sujeta a disponibilidad durante el propio día de la elección, busca reconocer de manera concreta el ejercicio del derecho al voto. Otras marcas de alto perfil, como Falabella, otorgan rebajas de hasta el 50% en perfumería y 15% adicional en compras de dos o más artículos seleccionados.

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Descuentos en gastronomía, moda y tecnología forman parte de la campaña “Vale Votar”, impulsada para incentivar la participación ciudadana - crédito @Registraduria/X

El sector moda y accesorios tampoco se queda atrás. Tous ofrece un 40% de descuento base más un 15% extra por la presentación del certificado. Las marcas deportivas Adidas, Nike, Americanino y Chevignon manejan descuentos a partir del 30% en referencias seleccionadas.

La campaña “Vale Votar”, liderada por Proantioquia junto con Fenalco Antioquia y más de un centenar de marcas nacionales, refuerza la estrategia, allí aparecen marcas como: Mercedes Campuzano, Monastery, Tania, Yamaha entre otros. El objetivo es claro: reducir la abstención y transformar el deber cívico en una oportunidad para el ahorro doméstico y la experiencia de consumo.

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Las promociones a nivel local y nacional abarcan sectores como comercio, hogar, bienestar y gastronomía, con beneficios que incluyen descuentos en almohadas, electrodomésticos, suscripciones gratuitas a periódicos digitales y rebajas en restaurantes.

El certificado electoral otorga ventajas en trámites públicos y acceso prioritario a subsidios y becas estatales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos en movilidad y acceso a servicios

El impacto de la jornada electoral también se extiende al transporte. La aplicación DiDi habilita un cupón especial que otorga un 30% de descuento en trayectos solicitados durante el día de la votación en las principales ciudades del país. El código promocional, disponible para usuarios de Bogotá, Cali, Medellín y otros centros urbanos, busca facilitar el acceso a los puestos de votación y disminuir las barreras de tiempo y distancia.

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Quienes se preguntan cómo aprovechar los beneficios solo necesitan presentar el certificado electoral en los establecimientos o plataformas adheridas. La mayoría de las promociones están disponibles únicamente el propio 31 de mayo o en los días inmediatamente posteriores, y muchas tienen cupos limitados por tienda o hasta agotar existencias.

Beneficios legales vigentes para votantes

Más allá de las campañas empresariales, la legislación colombiana garantiza una serie de estímulos permanentes para quienes conservan el documento. El marco legal, encabezado por la Ley 403 de 1997 y normas complementarias, otorga beneficios en ámbitos laborales, educativos y de trámites públicos.

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Los incentivos económicos y legales buscan reducir la abstención y premiar el ejercicio del derecho al voto en todo el país - crédito Reuters/Enea Lebrun

Quienes trabajan de manera formal ya sea en el sector público o privado, pueden solicitar medio día de descanso remunerado a convenir con el empleador dentro de los 30 días hábiles posteriores a la elección. Además, los soldados bachilleres que acrediten el voto acceden a una reducción de un mes en el servicio militar, mientras que para soldados regulares o campesinos la rebaja es de dos meses. El trámite de la libreta militar también incluye un 10% de descuento en costos iniciales y cuotas de compensación.

En el ámbito educativo, los estudiantes de universidades públicas reciben un 10% de rebaja en la matrícula vigente hasta la próxima elección. A esto se suma un descuento similar en el valor del pasaporte ordinario para trámites ante la Cancillería, aplicable por única vez en los cuatro años siguientes. La Registraduría otorga un 10% de descuento en la expedición de duplicados de cédula a partir del segundo trámite en adelante.

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El certificado también adquiere valor como criterio de desempate en concursos públicos: si dos aspirantes obtienen igual puntaje en exámenes de ingreso a la administración estatal, la preferencia es para quien acredite haber votado. Además, se considera un factor de prelación para la adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda y predios rurales estatales.