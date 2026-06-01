Colombia

Alejandro Estrada sorprende y anuncia que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Después de revisar versiones y escuchar a su equipo fuera del ‘reality’, el ganador reveló que ahora valora el apoyo externo recibido y que, por el momento, no compartirá el dinero con Tebi ni con Alexa

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El ganador de 'La casa de los famosos Colombia' tuvo una conversación con su equipo de trabajo durante 12 horas antes de tomar la decisión - crédito @bless47831/X

El actor Alejandro Estrada dio marcha atrás con la idea de repartir el premio de La casa de los famosos Colombia y afirmó que, al 1 de junio, no lo compartirá con ninguno de sus excompañeros. El actor vinculó su decisión al respaldo del público fuera del programa y a una revisión con su equipo tras salir del reality.

El dato que terminó de ordenar esa posición fue una reunión de 12 horas con su equipo de trabajo, según contó en una entrevista con Buen día, Colombia.

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Allí relató que, después de escuchar versiones sobre quiénes habían impulsado su victoria, empezó a contrastar lo ocurrido dentro y fuera de la casa para definir qué hará con el dinero.

Parte de sus seguidores ya cuestionaba su intención inicial de entregar una parte del premio a Tebi y otra a Alexa. Entre esos reparos aparecía el malestar por comentarios del paisa sobre la manera en que jugaba el actor, algo que, de acuerdo con el texto fuente, incomodó al entorno del llamado “Zorro Viejo”.

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La respuesta sobre el premio

El monitoreo en redes muestra a Alejandro Estrada como líder en conversación digital, seguido de cerca por Valentino Lázaro y Juanda Caribe - crédito crédito Canal RCN
El monitoreo en redes muestra a Alejandro Estrada como líder en conversación digital, seguido de cerca por Valentino Lázaro y Juanda Caribe - crédito crédito Canal RCN

Cuando el periodista del programa le preguntó de forma directa si iba a compartir o no el dinero, Estrada respondió sin margen para dobles lecturas: “Al día de hoy, no”, dijo a Buen día, Colombia.

Ante una segunda repregunta en la misma entrevista, sostuvo la misma línea y dejó abierta solo una posibilidad futura: “Al día de hoy mi respuesta es no por el momento. Y créanme que si llega a suceder algo extraordinario, ustedes lo van a poder saber. Este es un proyecto que ustedes van a conocer, el ‘team zorro’, todo lo que ustedes hicieron fue lo que me trajo acá”, dijo.

La revisión con su equipo

Estrada también contó que, tras salir del programa, empezó a reconstruir con su equipo lo ocurrido durante su participación y en la campaña externa a su favor.

“Mi equipo de trabajo hizo un trabajo extraordinario. O sea, me decían cualquier cosa y yo les decía: ‘No, pero muéstrenme’. O sea, porque saben cómo soy, como: ‘No, ¿y esto por qué no? Pero, ¿de dónde llegó eso? Pero, ¿por qué usted dice que esto fue usted y no fueron los de allá? Porque claro, cuando salgo: ‘Mi team te puso ahí, ganamos’, y no era mi team. Yo: ‘Pero ¿cómo así que tu team? Ni la otra persona y el team de la otra persona’”, agregó.

La tensión sube en 'La casa de los famosos Colombia 3' tras una nueva controversia entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN
La tensión sube en 'La casa de los famosos Colombia 3' tras una nueva controversia entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal - crédito cortesía Canal RCN

Ese encuentro, según su relato, estuvo dedicado a revisar afirmaciones y atribuciones sobre el triunfo. El actor describió que pidió pruebas y explicaciones cada vez que alguien le adjudicaba el resultado a un grupo distinto del suyo.

“Entonces todos me hicieron ganar, más mi equipo. Entonces, yo digo, minimizaron lo que yo hice adentro de la casa. Y creo que le tengo que dar valor a eso, a mi equipo de trabajo y a mi fandom”, concluyó en sus declaraciones.

Reacción de Alejandro Estrada al ganar el ‘reality’

Alejandro Estrada vivió una noche de emociones intensas al ser anunciado como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Con el 63,87% de los votos, el actor y modelo cucuteño superó a Juanda Caribe y se alzó con el triunfo tras 138 días de convivencia en la casa estudio.

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras romper una regla del juego - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras romper una regla del juego - crédito cortesía RCN

La reacción de Estrada fue una mezcla de alivio, humor y agradecimiento. Al reencontrarse con su familia en la gala final, bromeó sobre la calvicie de su hermano, lo que provocó risas entre los presentes.

Ante el público, expresó: “Gracias a los que se conectaron conmigo, con el Zorro. Muchas gracias”, en referencia a su apodo y al apoyo recibido.

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