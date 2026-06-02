Colombia

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

La modelo y empresaria compartió en Instagram un mensaje honesto sobre cómo afronta los comentarios relacionados con su físico, animando a sus seguidores a quererse y a romper con los estereotipos en internet

Guardar
Google icon
La familia se mostró muy feliz durante el festejo y las fotos publicadas lo demuestran - crédito Daniela Ospina / Instagram
La familia sigue compartiendo momentos especiales fuera de las cámaras - crédito Daniela Ospina / Instagram

Daniela Ospina es reconocida en redes sociales por la cercanía con sus seguidores. Precisamente, en una dinámica de preguntas y respuestas decidió responder sobre la seguridad personal y el impacto de las críticas al físico, después de celebrar el cumpleaños número 13 de su hija, Salomé Rodríguez.

La empresaria y modelo contestó a una seguidora que le escribió: “Cómo haces para ser tan segura? Cuando hablan de mi físico, me siento fatal”.

PUBLICIDAD

Ospina respondió: “Niñas, hay que empezar a vernos con ojos de amor y también a construir lo que queremos ser y ver al espejo. También como nos ven los demás es lo que transmitimos y además hablamos, si normalizamos decir que nos sentimos lindas, que estamos en paz porque eso buscamos a diario también empezamos a ser eco de las cosas lindas y positivas".

Además, entregó unos consejos relacionados con la espiritualidad: “Aferrarnos a Dios también sana y ayuda a vernos aún con más ojos de amor desde el agradecimiento por nuestra salud, nuestra familia”.

PUBLICIDAD

La famosa comparte contenido de su vida en plataformas digitales y se viraliza cada vez que opina o responde inquietudes de sus seguidores, por lo que en esta ocasión no fue la excepción.

El mensaje de amor propio de Daniela Ospina conquistó a sus seguidores - crédito Daniela Ospina / Instagram
El mensaje de amor propio de Daniela Ospina conquistó a sus seguidores - crédito Daniela Ospina / Instagram

Cabe mencionar que Daniela Ospina está casada con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel y tiene dos hijos: Salomé Rodríguez Ospina, nacida de su matrimonio con el futbolista James Rodríguez, y Lorenzo Coronel Ospina, de su actual relación.

Su familia muestra su unión en redes sociales

En otra publicación reciente, Gabriel Coronel mostró cómo finalizaron sus vacaciones en Cancún. Allí aparecen él, Ospina y Salomé dentro de un vehículo y se captó el momento en el que la adolescente reaccionó a la cámara “haciendo mala cara”. Aunque esto solo demuestra que su cercanía con la pareja de su madre continúa fortaleciéndose con el pasar de los días.

Coronel añadió que se respiraba tristeza tras el viaje y comentó que había gente cansada, agotada, decepcionada y triste porque los días de descanso habían terminado, refiriéndose a Salomé.

Días antes, Ospina había compartido videos de ese viaje y reveló que la familia estaba en Cancún. Las publicaciones provocaron comentarios de usuarios que volvieron a elogiar la relación que mantiene Coronel con la hija de su esposa.

La talentosa joven ha creado una buena relación con la pareja de su mamá - crédito salomerodriguezospi / Instagram
La talentosa joven ha creado una buena relación con la pareja de su mamá - crédito salomerodriguezospi / Instagram

James Rodríguez y Daniela Ospina dedicaron mensajes a Salomé por sus 13 años

Salomé cumplió 13 años el 29 de mayo. Como parte de la celebración, Daniela Ospina subió una grabación de Lorenzo dedicada a su hermana y escribió: “Feliz cumpleaños a la princesa de la casa. Te amamos locamente”.

Más tarde, la empresaria publicó un video y le dedicó un mensaje lleno de amor: “Cómo pasa el tiempo… Y sin pensarlo, hoy cumples 13. Todavía no entiendo en qué momento la bebé que cargaba en mis brazos con tanto amor y anhelo creció tanto. Verte crecer ha sido una de las cosas más felices de mi vida. Gracias por hacerme mamá y por mostrarme que serlo ha sido lo más bonito que me ha pasado. Eres, sin duda, uno de los mejores capítulos de mi historia… y espero que sigamos escribiéndola juntas, día a día, con muchísimo amor. Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón”.

El futbolista también se pronunció en una historia de Instagram: “Mi niña hoy cumple años. Te deseo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Papá te ama mucho”.

Salomé también recibió mensajes de otras personas de su familia y cientos de seguidores que la han visto crecer.

Daniela Ospina y Salomé Rodríguez
En redes sociales los seguidores resaltan el parecido de Daniela Ospina y Salomé Rodríguez - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La adolescente juega voleibol, como lo hacía su madre, además de mostrar a través de las redes sociales su destreza en el baile.

Temas Relacionados

Daniela OspinaAmor propioSalomé RodríguezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miles de empresas podrían perder beneficios ante la Dian desde el 30 de junio: deben actualizar sí o sí un documento clave

Las organizaciones deben hacer el proceso correspondiente ante el sistema oficial para continuar operando con los mismos privilegios económicos, evitando cambios en su situación legal y financiera, informó la entidad

Miles de empresas podrían perder beneficios ante la Dian desde el 30 de junio: deben actualizar sí o sí un documento clave

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Con las anotaciones de Luis Suárez, Davinson Sánchez y Luis Díaz, la Tricolor venció en el penúltimo partido preparatorio antes del Mundial 2026

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Murió el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general (r) Javier Alberto Ayala, tras dos años en el cargo

La institución confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y destacó el legado académico, administrativo y humano que dejó el exuniformado al frente de la universidad

Murió el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general (r) Javier Alberto Ayala, tras dos años en el cargo

Elecciones presidenciales: pidieron al CNE y a la Procuraduría garantizar la transparencia y el calendario electoral de cara a la segunda vuelta

En una carta dirigida a los dos entes, los firmantes advirtieron que las recientes denuncias de fraude, supuesta manipulación del software electoral y la existencia de un censo paralelo, formuladas por el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda amenazan con retrasar la certificación oficial de los resultados

Elecciones presidenciales: pidieron al CNE y a la Procuraduría garantizar la transparencia y el calendario electoral de cara a la segunda vuelta

Productos que vende Ecuador a Colombia volverían a bajar de precio ante acuerdo entre Gobiernos: las empresas ponen condiciones

La recuperación de la confianza dependerá de la construcción de nuevos mecanismos estables y de una agenda binacional que evite futuras crisis, aseguraron desde Acopi y Analdex

Productos que vende Ecuador a Colombia volverían a bajar de precio ante acuerdo entre Gobiernos: las empresas ponen condiciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Deportes

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”

En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

En video: cuál jugador faltó y quién sobró de los convocados a la selección Colombia al Mundial 2026, los hinchas opinaron

Fuad Char arremetió contra James Rodríguez luego de que le recordaran su fallido fichaje por Junior: “Flojo de mier...”