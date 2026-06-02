Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

La familia sigue compartiendo momentos especiales fuera de las cámaras - crédito Daniela Ospina / Instagram

Daniela Ospina es reconocida en redes sociales por la cercanía con sus seguidores. Precisamente, en una dinámica de preguntas y respuestas decidió responder sobre la seguridad personal y el impacto de las críticas al físico, después de celebrar el cumpleaños número 13 de su hija, Salomé Rodríguez.

La empresaria y modelo contestó a una seguidora que le escribió: “Cómo haces para ser tan segura? Cuando hablan de mi físico, me siento fatal”.

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Ospina respondió: “Niñas, hay que empezar a vernos con ojos de amor y también a construir lo que queremos ser y ver al espejo. También como nos ven los demás es lo que transmitimos y además hablamos, si normalizamos decir que nos sentimos lindas, que estamos en paz porque eso buscamos a diario también empezamos a ser eco de las cosas lindas y positivas".

Además, entregó unos consejos relacionados con la espiritualidad: “Aferrarnos a Dios también sana y ayuda a vernos aún con más ojos de amor desde el agradecimiento por nuestra salud, nuestra familia”.

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La famosa comparte contenido de su vida en plataformas digitales y se viraliza cada vez que opina o responde inquietudes de sus seguidores, por lo que en esta ocasión no fue la excepción.

El mensaje de amor propio de Daniela Ospina conquistó a sus seguidores - crédito Daniela Ospina / Instagram

Cabe mencionar que Daniela Ospina está casada con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel y tiene dos hijos: Salomé Rodríguez Ospina, nacida de su matrimonio con el futbolista James Rodríguez, y Lorenzo Coronel Ospina, de su actual relación.

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Su familia muestra su unión en redes sociales

En otra publicación reciente, Gabriel Coronel mostró cómo finalizaron sus vacaciones en Cancún. Allí aparecen él, Ospina y Salomé dentro de un vehículo y se captó el momento en el que la adolescente reaccionó a la cámara “haciendo mala cara”. Aunque esto solo demuestra que su cercanía con la pareja de su madre continúa fortaleciéndose con el pasar de los días.

Coronel añadió que se respiraba tristeza tras el viaje y comentó que había gente cansada, agotada, decepcionada y triste porque los días de descanso habían terminado, refiriéndose a Salomé.

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Días antes, Ospina había compartido videos de ese viaje y reveló que la familia estaba en Cancún. Las publicaciones provocaron comentarios de usuarios que volvieron a elogiar la relación que mantiene Coronel con la hija de su esposa.

La talentosa joven ha creado una buena relación con la pareja de su mamá - crédito salomerodriguezospi / Instagram

James Rodríguez y Daniela Ospina dedicaron mensajes a Salomé por sus 13 años

Salomé cumplió 13 años el 29 de mayo. Como parte de la celebración, Daniela Ospina subió una grabación de Lorenzo dedicada a su hermana y escribió: “Feliz cumpleaños a la princesa de la casa. Te amamos locamente”.

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Más tarde, la empresaria publicó un video y le dedicó un mensaje lleno de amor: “Cómo pasa el tiempo… Y sin pensarlo, hoy cumples 13. Todavía no entiendo en qué momento la bebé que cargaba en mis brazos con tanto amor y anhelo creció tanto. Verte crecer ha sido una de las cosas más felices de mi vida. Gracias por hacerme mamá y por mostrarme que serlo ha sido lo más bonito que me ha pasado. Eres, sin duda, uno de los mejores capítulos de mi historia… y espero que sigamos escribiéndola juntas, día a día, con muchísimo amor. Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón”.

El futbolista también se pronunció en una historia de Instagram: “Mi niña hoy cumple años. Te deseo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Papá te ama mucho”.

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Salomé también recibió mensajes de otras personas de su familia y cientos de seguidores que la han visto crecer.

En redes sociales los seguidores resaltan el parecido de Daniela Ospina y Salomé Rodríguez - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La adolescente juega voleibol, como lo hacía su madre, además de mostrar a través de las redes sociales su destreza en el baile.