Colombia

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Estado de abandonar a la población y permitir el control de los grupos armados en la región

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Combates - San José del Guaviare - Cuerpos
48 cuerpos serán trasladados a Bogotá y Villavicencio para que Medicina Legal pueda hacer las inspecciones pertinentes - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Sigue la indignación nacional por los combates de las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco” que dejaron más de 50 muertos en San José del Guaviare, entre los que habría menores de edad, reclutados de manera forzada por los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo acusó al Gobierno nacional de abandonar a la población en esta región, lo que ha permitido que los grupos delincuenciales y armados obliguen a jóvenes a unirse a ellos y luego terminan muertos en este tipo de enfrentamientos por disputas territoriales.

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Se presume que una gran cantidad de los muertos serían menores de edad, lo que será confirmado por Medicina Legal luego de hacer las inspecciones forenses de los cadáveres, procesos que se llevarán a cabo en Bogotá y Villavicencio. Los cuerpos ya han sido ubicados para el inicio de los traslados.

Primeros planos de manos sosteniendo bolígrafos y tarjetas de identificación durante un evento de registro. Se ven pilas de tarjetas borrosas en una mesa.
Alerta sobre los riesgos de seguridad que habrá en Guaviare para los comicios presidenciales - crédito Visuales IA

Los 48 cuerpos que han sido recuperados por las autoridades serán enviados a las ciudades mencionadas en grupos pequeños por personal especializado de Medicina Legal. Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció para calificar como una “tragedia” y una “masacre” lo registrado en San José del Guaviare.

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“Un panfleto criminal que comunicó alias ‘Calarcá’ confirma la masacre cometida por ese grupo, asesinando a colombianos, algunos de ellos menores de edad reclutados por la violencia... Esto confirma un asesinato sistemático, una masacre, pero también un reclutamiento de menores”.

Desde el Gobierno nacional se anunció un refuerzo con presencia militar e institucional en el Guaviare, puesto que la población civil sigue atrapada mientras siguen las disputas entre las disidencias.

Los señalamientos de la Defensoría del Pueblo

Irís Marín en X
La defensora del pueblo reveló detalles del traslado de los cuerpos - crédito @MarnIris/X

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo confirmó la recuperación de 48 cuerpos tras los recientes enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Hasta el momento, solamente diez de las víctimas han sido identificadas. Los combates, que comenzaron el 26 de mayo, se registraron en zonas rurales de San José del Guaviare, específicamente en La Siberia, Caño Cumare y Pipiral.

En estos sectores se enfrentaron integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, liderado por alias “Iván Mordisco”, y miembros del Estado Mayor de Bloques y Frente, bajo el mando de alias “Calarcá”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, detalló en su cuenta de X las dificultades enfrentadas por las comunidades rurales, que debieron permanecer dos días con los cuerpos apilados, sin presencia institucional ni control territorial de las autoridades. Esta situación solo cambió tras la llegada de una comisión humanitaria conformada por organismos nacionales e internacionales, que permitió el traslado de los cuerpos a Medicina Legal.

Según Marín, aún quedan 38 cuerpos sin identificar, y existe información preliminar que indica que varias de las víctimas serían menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. La Defensoría continúa con el acompañamiento a las familias y las investigaciones sobre los hechos. “Gracias a quienes participaron de la misión, especialmente a nuestra regional Guaviare. Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, algunas adolescentes, para quienes este terminó siendo su destino”.

Disidencias - Negro Primo
El cabecilla del frente Carolina Ramírez también era conocido como 'Domingo Bioho' - crédito Reuters/Suministrada a Infobae

Las Fuerzas Militares confirmaron que entre los muertos está alias Negro Primo o “Domingo Bioho”, cabecilla del frente Antonio Ricaurte de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Sobre “Negro Primo” o “Domingo Bioho” se sabe que tenía aproximadamente 38 años y un tatuaje en el hombro derecho. Según información oficial, fue integrante de las disidencias del Estado Mayor Central durante al menos ocho años.

El prontuario señala que alias “Negro Primo” ingresó como guerrillero raso en 2017 y, tras ocupar diferentes cargos dentro de la estructura, llegó a ser cabecilla de finanzas en 2024 y segundo cabecilla en 2025. En 2026 ostentaba el rol de subversivo principal tras la deserción de otros disidentes.

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