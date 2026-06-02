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Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

El equipo Tiburón y el Rey de Copas se enfrentarán el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-1

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Carlos Ortega será el juez central entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional - crédito Dimayor
Carlos Ortega será el juez central entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional - crédito Dimayor

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el lunes 1 de junio que Carlos Ortega será el encargado de dirigir el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, encuentro que se disputará el martes 2 de junio a las 7:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Sin embargo, apenas se conoció la designación, comenzaron las discusiones entre aficionados y analistas del fútbol colombiano. Una de las razones tiene que ver con su origen geográfico: Ortega es un árbitro del departamento de Bolívar, nacido en Cartagena, una ciudad ubicada en la región Caribe, territorio donde históricamente Junior de Barranquilla concentra una enorme base de seguidores.

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Aunque no existe evidencia que permita afirmar que Ortega sea hincha de Junior, algunos sectores consideran que el simple hecho de haber nacido en una región identificada futbolísticamente con el conjunto barranquillero podría generar cuestionamientos sobre la percepción de imparcialidad en un partido de semejante trascendencia.

Atlético Nacional, con un partido pendiente, aseguró su clasificación a la fase final del campeonato - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional va por su estrella 19 en el historial - crédito Atlético Nacional

Una regla no escrita que alimenta el debate

La polémica surge porque tradicionalmente las comisiones arbitrales suelen evitar que un juez central dirija partidos de equipos de la ciudad o región con la que se le pueda asociar de manera directa.

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Por esa razón, es prácticamente imposible ver a un árbitro antioqueño dirigiendo como central un partido decisivo de Atlético Nacional en Medellín o a un árbitro del Atlántico impartiendo justicia en un encuentro trascendental de Junior en Barranquilla.

Un ejemplo recurrente es el de Wilmar Roldán, considerado por muchos como el mejor árbitro del país. A pesar de su experiencia internacional y de haber dirigido finales de Copa Libertadores, su origen antioqueño suele impedir que sea designado como juez central en compromisos determinantes de Atlético Nacional debido a posibles cuestionamientos sobre su neutralidad.

Bajo esa misma lógica, algunos aficionados se preguntan por qué la Comisión Arbitral eligió a Ortega para esta final cuando nació en una región donde el peso histórico y popular de Junior es evidente.

Junior vs. Santa Fe
Junior de Barranquilla defiende el título de la Liga BetPlay y va por su estrella 12 - crédito Colprensa

Historial de Carlos Ortega

Curiosamente, las dudas no provienen únicamente desde el entorno de Atlético Nacional. Existe la percepción entre algunos integrantes del entorno rojiblanco de que Ortega, precisamente por ser de la región Caribe, podría intentar demostrar una neutralidad extrema cuando dirige al conjunto tiburón, situación que eventualmente terminaría perjudicando a Junior en decisiones divididas.

La teoría planteada por algunos aficionados es que un árbitro caribeño podría sentirse especialmente observado cuando dirige al equipo barranquillero y, en su afán por evitar señalamientos de favoritismo, terminaría inclinándose involuntariamente hacia el lado contrario.

Más allá de la controversia, la Comisión Arbitral eligió a uno de los jueces con mayor recorrido dentro del fútbol profesional colombiano. Ortega ha dirigido varias definiciones importantes durante los últimos años. Entre ellas figuran la final de ida entre América de Cali e Independiente Santa Fe en 2020, la final de vuelta entre Millonarios y Deportes Tolima en 2021 y la definición entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín en la Liga BetPlay II-2022. Además, ha sido designado en compromisos de Conmebol y otras instancias decisivas del calendario nacional.

Para el duelo entre Junior y Nacional estará acompañado por Jhon Gallego como asistente número uno y Richard Ortiz como asistente número dos. José Bautista ejercerá como cuarto árbitro. En el sistema VAR fueron designados Never Manjarrez como responsable principal y John León como AVAR.

En la imagen aparecen cuatro jugadores, Macnelly Torres, Sherman Cárdenas, Vladimir Hernández y Osvaldo Nene Mackenzie, que vistieron la camiseta de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - crédito Dimayor
En la imagen aparecen cuatro jugadores, Macnelly Torres, Sherman Cárdenas, Vladimir Hernández y Osvaldo Nene Mackenzie, que vistieron la camiseta de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - crédito Dimayor

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: a qué hora es y dónde ver

La designación de Ortega confirma que la final entre Junior y Atlético Nacional será observada con máxima atención desde antes del pitazo inicial.

El compromiso abrirá una serie que promete emociones entre dos de los clubes más grandes y populares del país. Junior intentará aprovechar la localía para tomar ventaja antes de la vuelta, mientras que Nacional buscará regresar a Medellín con un resultado favorable. El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez y contará con transmisión de Win+ Fútbol.

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