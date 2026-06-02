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Suspensión de Cerrejón genera alerta en La Guajira por riesgo para el empleo y los ingresos regionales

La organización Mesa Más La Guajira expresó preocupación por la suspensión de operaciones de Cerrejón y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y sociales para el departamento

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FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador observa un camión con carbón en la mina del Cerrejón, cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador observa un camión con carbón en la mina del Cerrejón, cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez

La suspensión de las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón encendió las alarmas en distintos sectores de La Guajira. La organización Mesa Más La Guajira manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar la medida, adoptada por la compañía tras los bloqueos prolongados que han afectado la movilidad en la línea férrea y el desarrollo normal de sus actividades productivas.

La entidad señaló que la situación supera el ámbito empresarial y podría tener efectos directos sobre el empleo, la economía regional, la inversión y las finanzas públicas de uno de los departamentos que históricamente ha dependido en gran medida de la actividad minera.

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La organización advirtió que una interrupción prolongada de las operaciones podría afectar miles de puestos de trabajo y reducir importantes fuentes de ingresos para La Guajira.

Según información divulgada por Mesa Más La Guajira y citada por Revista Semana, la operación de Cerrejón genera actualmente más de doce mil empleos entre trabajadores directos y contratistas, una parte significativa de ellos ocupados por habitantes del departamento.

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FOTO DE ARCHIVO. Un camión transporta carbón en la mina del Cerrejón cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Un camión transporta carbón en la mina del Cerrejón cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez

De acuerdo con las cifras presentadas por la organización, la compañía sostiene 12.434 empleos, de los cuales el 61 % corresponde a mano de obra guajira. Este indicador convierte a la empresa en uno de los principales generadores de trabajo formal en la región.

La preocupación también se extiende a los recursos que la actividad minera aporta a las administraciones territoriales.

Durante 2025, Cerrejón habría entregado cerca de 673 mil millones de pesos en regalías, además de aproximadamente 79 mil millones de pesos en impuestos y contribuciones, recursos destinados a financiar programas e inversiones en municipios del área de influencia y en el departamento.

Impacto sobre la economía regional

Más allá de los empleos directos, la organización destacó el efecto multiplicador que tiene la operación minera sobre otros sectores económicos.

La contratación de bienes y servicios locales constituye una de las principales fuentes de dinamización económica en La Guajira, especialmente para pequeños y medianos proveedores que dependen de la actividad industrial.

Mesa Más La Guajira indicó que durante el último año se destinaron más de 350 mil millones de pesos en compras y contratación local, recursos que fortalecen cadenas productivas regionales y generan oportunidades para empresas vinculadas a servicios, transporte, alimentación, mantenimiento y otras actividades complementarias.

La organización considera que una paralización prolongada podría afectar a cientos de contratistas y proveedores, además de generar incertidumbre entre inversionistas interesados en desarrollar proyectos en la región.

Aunque la organización expresó respeto por las manifestaciones sociales y reconoció el derecho constitucional de las comunidades a expresar sus inconformidades, insistió en la necesidad de avanzar hacia soluciones concertadas.

Mesa Más La Guajira afirmó que el diálogo continúa siendo el principal mecanismo para superar las diferencias existentes y evitar que la coyuntura tenga efectos más profundos sobre el desarrollo económico del departamento.

- crédito Cerrejón
- crédito Cerrejón

La entidad recordó que La Guajira enfrenta importantes desafíos sociales relacionados con pobreza, empleo, acceso a servicios y generación de oportunidades productivas, razones por las cuales considera fundamental preservar las actividades económicas que contribuyen a financiar programas de desarrollo regional.

En ese sentido, advirtió que la continuidad de las restricciones sobre la infraestructura logística podría impactar la competitividad del departamento y afectar la confianza de empresas interesadas en invertir en la región.

Preocupación por el futuro de la operación

La suspensión ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación sobre la sostenibilidad de algunas actividades económicas estratégicas para La Guajira.

Los sectores productivos observan con atención la evolución del conflicto que mantiene interrumpida la operación, mientras se desarrollan conversaciones entre las partes involucradas y las autoridades competentes.

Transición energética global impacta la demanda del carbón como recurso estratégico - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa
Cerrejón - Extracción de carbón |crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

Mesa Más La Guajira concluyó haciendo un llamado a las comunidades, organizaciones sociales, autoridades y demás actores involucrados para que se construyan acuerdos que permitan restablecer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la actividad productiva.

La organización sostuvo que el departamento necesita fortalecer la inversión, ampliar las oportunidades laborales y promover condiciones de estabilidad económica que favorezcan el bienestar de la población. En ese escenario, consideró prioritario encontrar soluciones que permitan superar la coyuntura y evitar mayores impactos sobre el empleo, los ingresos públicos y la economía regional.

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