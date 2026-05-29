Colombia

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

El primogénito del exmandatario local estaba privado de su libertad desde el 25 de mayo

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Liberación de Alfredo Iván Guzmán
Guzmán fue secuestrado el 25 de mayo - crédito Red Social X

Luego de cuatro días de secuestro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán, acusado por el grupo guerrillero de tener vínculos con otras estructuras armadas ilegales del país.

Cabe recordar que el Frente de Guerra Oriental confirmó el secuestro de Guzmán mediante un comunicado en el que aseguró que estaba ejecutando “acciones de control territorial”, que justificó en un “debido proceso”.

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A pesar de la liberación, el ELN insistió en que Alfredo Guzmán, padre de Alfredo Iván Guzmán, es responsable de secuestros, despojos y homicidios de campesinos y obreros en la región.

Comunicado ELN
El grupo armado asegura que el padre del liberado es responsable de crímenes en la región - crédito ELN

Los argumentos del grupo armado

Además de confirmar la liberación de Guzmán, el ELN emitió un comunicado en el que aseguró haber cumplido con la aplicación del derecho internacional humanitario del ciudadano durante su secuestro y proceso de entrega a los organismos.

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En el documento se reveló que la víctima del secuestro fue parte de un “juicio militar” en el que se comprobó que no está vinculada con el accionar de su padre, exmandatario local del municipio de Tame, Arauca.

“Realizado el debido proceso, no se encontró vinculación directa con las acciones de su señor padre, Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde del municipio de Tame, Arauca, discípulo de Los Mellizos, el cual realizó secuestros, despojos y homicidios de campesinos y obreros de este municipio, en complicidad con los narcos paramilitares y estamentos de las fuerzas militares por más de 20 años. ¡Historia que no se debe olvidar!“, es parte del documento.

El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel en el municipio de Tame, Arauca - crédito X
El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel en el municipio de Tame, Arauca - crédito X

Además de Guzmán, el 29 de mayo también se registró la liberación de Placido Ovalls Rangel, de 58 años, habitante del municipio de Fortul al que el ELN secuestró por su presunto vínculo con el frente Antonio Medina del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Exhortamos a la población civil a continuar denunciando cualquier hecho que amenace la seguridad y tranquilidad en el territorio. Las unidades del Ejército de Liberación Nacional estarán atentas”, concluye el documento de la guerrilla.

Arauca vuelve a ser epicentro de la violencia en Colombia

El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel en el municipio de Tame, Arauca - crédito Composición fotográfica PGN; X
El Frente de Guerra Oriental liberó a Guzmán el 29 de mayo - crédito Composición fotográfica PGN; X

Además de los secuestros registrados en las últimas semanas, en este departamento se ha vuelto algo habitual que los grupos armados amedrenten a la población civil y señalen a campesinos de pertenecer o colaborar con estructuras enemigas.

Como parte del respaldo militar que se está registrando en la actualidad, el 28 de mayo fue desactivado un artefacto explosivo que había sido instalado en la vía que conecta a Tame con Fortul.

La alerta fue emitida por ciudadanos que transitaban por la Marginal de la Selva, que encontraron explosivos acompañados de un parlante que reproducía mensajes y música alusiva a las Farc, además de pancartas conmemorativas por los 62 años de la fundación de ese grupo armado ilegal. Expertos antiexplosivos del Ejército realizaron la desactivación y destrucción controlada del artefacto, mientras las autoridades cerraron la carretera temporalmente para proteger a la población. En redes sociales circuló un video en el que alias Daniel Gómez, del Frente 28 José María Córdoba de las Farc, leyó un comunicado sobre la conmemoración de las más de seis décadas de insurgencia armada.

Este tipo de hechos, sumado al secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel por el ELN, provocaron que la Gobernación de Arauca rechazara la violencia que se registra en la región y pidiera que el Gobierno nacional respalde al departamento con acciones para garantizar la seguridad de los locales. Las autoridades departamentales y locales han solicitado fortalecer las rutas institucionales para proteger a la población civil y esclarecer estos hechos de violencia que afectan la región.

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