Colombia

Paciente puertorriqueño falleció durante una cirugía en clínica de Cúcuta: esto fue lo que le pasó

Hay alerta en el territorio nacional por la cantidad de pacientes que están presentando consecuencias que afectan su calidad de vida o que terminan muertos por someterse a intervenciones en centros no autorizados

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Hay preocupación por las intervenciones a las que se sometió el joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Hay preocupación por las intervenciones a las que se sometió el joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los establecimientos estéticos que realizan intervenciones quirúrgicas en Colombia están en el ojo del huracán por el caso de Yulixa Toloza, una mujer que murió después de someterse a una cirugía llamada lipólisis láser en Bogotá. Además de la cantidad de pacientes que han publicado en redes sus resultados negativos después de haber confiado en las publicidades de estos lugares, atraídos por las ofertas económicas.

Al parecer, uno de estos lugares cobró una nueva víctima. Se trata de Christopher Louis Rodríguez León, un puertorriqueño de 23 años, murió el jueves 28 de mayo en una sala de cirugía de una clínica oftalmológica del barrio La Playa en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, mientras se sometía a un procedimiento quirúrgico para mejorar su visión.

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Ante la gravedad de los hechos, las autoridades colombianas abrieron una investigación para establecer las causas del fallecimiento del extranjero y así establecer las responsabilidades a las que haya lugar.

Según la información divulgada por los medios locales, Rodríguez León había llegado a Colombia días antes para realizarse dos cirugías: una abdominoplastia y otra para mejorar su visión.

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La información disponible indica que el extranjero se sometió primero al procedimiento estético y no presentó complicaciones, pero murió al ingresar al quirófano de la clínica oftalmológica.

Primer plano de manos con guantes azules examinando un modelo anatómico de ojo con un instrumento quirúrgico, con equipos de laboratorio al fondo.
La entidad dedicada a los procedimientos visuales afirmó que no tiene responsabilidad en lo sucedido con el paciente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mediante un comunicado, la Clínica Oftalmológica Peñaranda lamentó la muerte y aseguró que el deceso no estuvo “relacionado con nuestros procedimientos de oftalmología ni otorrinolaringología”.

También pidió prudencia: “Hacemos un llamado respetuoso a la prudencia para proteger la privacidad de la familia y evitar la difusión de información inexacta”.

Del mismo modo, explicaron que “el evento no guarda relación con la atención brindada habitualmente por nuestra institución, por lo cual solicitamos respetuosamente a la ciudadanía abstenerse de difundir información inexacta que pueda generar confusión o afectar injustificadamente la reputación de los servicios asistenciales prestados”.

Así también, reiteraron lo siguiente: “Por respeto a la confidencialidad de la información clínica, a la privacidad del paciente y de su familia, así como a los procesos de verificación y análisis que actualmente se encuentran en curso, la institución no emitirá información adicional sobre aspectos clínicos específicos del caso”.

Finalmente, se indicó: “La Clínica Oftalmológica Peñaranda ha cumplido con los procedimientos establecidos por la normatividad vigente, incluyendo las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes, y continúa colaborando plenamente con los procesos de revisión institucional y de vigilancia que correspondan”.

Comunicado oficial de la clínica oftalmológica - crédito Facebook
Comunicado oficial de la clínica oftalmológica - crédito Facebook

De acuerdo con medios de comunicación de Cúcuta y con la propia clínica, los médicos notificaron a las autoridades tras conocer el caso. Después se realizó la inspección técnica del cuerpo y se coordinó el traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se determinarán las causas.

Medios de comunicación de San Juan, capital de Puerto Rico, informaron sobre el hecho y señalaron que la familia ya fue notificada de lo sucedido con su ser querido. También reportaron que los allegados esperan sepultarlo en su isla natal.

Necropsia de Yulixa Toloza

La necropsia de Yulixa Toloza confirmó que la mujer de 52 años murió por un procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina del sur de Bogotá, y el informe de Medicina Legal documentó 11 heridas con objeto cortopunzante, múltiples fracturas y lesiones internas que amplían la gravedad del caso.

El mismo expediente registró que el cuerpo de Toloza fue abandonado en una carretera de Apulo (Cundinamarca), después de que permaneciera desaparecido durante seis días. Los presuntos responsables fueron capturados en Maracay, estado de Aragua, en Venezuela, tras huir por varios municipios y departamentos colombianos, entre ellos Cúcuta.

Yulixa Toloza, con una mochila lila, mira a un lado frente al edificio de Medicina Legal; se ve una ambulancia, personal y un cuerpo en una camilla
Yulixa Toloza, de 52 años, murió en medio de un procedimiento estético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La causa de muerte responde a un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”. El documento describió “graves lesiones internas, fracturas, heridas con objeto cortopunzante y complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida”.

Cabe mencionar que las lesiones estaban en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos.

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