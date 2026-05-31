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Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

El delantero colombiano, respaldado por su rendimiento reciente y querido por la afición, continuará en Belo Horizonte luego de llegar al club como préstamo

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El jugador colombiano fue presentando en su nuevo equipo - crédito @Cruzeiro / X
Cruzeiro anunció que hizo efectiva la opción de compra de Luis Sinisterra - crédito @Cruzeiro / X

Cruzeiro compró el pase de Luis Sinisterra, le firmó contrato hasta 2028 y aseguró su continuidad en Brasil tras varias temporadas marcadas por lesiones en Europa.

La operación, de acuerdo con Claro Sports, podría llegar a USD 3,5 millones por el 50% de su ficha, después de que el club brasileño hubiera pagado otros USD 2,5 millones por la cesión del atacante procedente del Bournemouth de Inglaterra.

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El mismo medio señaló que la compra se hizo efectiva por parte del club de Belo Horizonte, en vista del buen rendimiento del extremo de 26 años desde su arribo.

Sinisterra suma a la fecha un total de 23 partidos disputados con Cruzeiro, convirtiendo tres goles y repartiendo una asistencia. Con el club cortó una sequía de seis meses sin marcar con un gol en la victoria 2-1 contra Chapecoense.

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Luis Sinisterra ingresó para el segundo tiempo del duelo entre Bahía y Cruzeiro- crédito @PSierraR/X
Sinisterra llegó al club como cedido por Bournemouth. En vista de su buen rendimiento, Cruzeiro hizo efectiva su opción de compra - crédito @PSierraR/X

Antes de que se confirmara la adquisición definitiva, el propio Luis Sinisterra había expresado su intención de continuar en el club de Belo Horizonte. “Las conversaciones van bien, están avanzadas, todo está en orden. Creo que se decidirá en los próximos días. Quiero quedarme, por supuesto. Estoy feliz aquí, desde el primer momento”, dijo Sinisterra en declaraciones difundidas por AS Colombia.

El atacante explicó que la adaptación fue rápida por la manera en que lo recibió la institución: “Cruzeiro me recibió con los brazos abiertos. Me siento como en casa. Seguiremos hablando en los próximos días. Estoy contento con el apoyo de la afición; el cuerpo técnico siempre me dice que quiere que me quede. Seguiremos adelante”.

La llegada de Sinisterra al Cruzeiro se produjo luego de un periplo por Europa donde si bien destacó su velocidad y desequilibrio (particularmente desde que despuntó con el Feyenoord en la Conference League de la temporada 2021/22), estuvo igualmente por los problemas físicos, primero en Leeds y luego en el Bournemouth, llevando a que su continuidad menguara paulatinamente y hasta lo marginara de las convocatorias de la selección Colombia. Prueba de ello es que no figuró en la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sinisterra rompió una racha de seis meses sin goles con Cruzeiro - crédito Cris Mattos/REUTERS
Sinisterra rompió una racha de seis meses sin goles con Cruzeiro - crédito Cris Mattos/REUTERS

Pese a ese revés, el respaldo de la dirigencia de Cruzeiro al jugador coincidió con un repunte deportivo, que dejó sus principales evidencias al reportarse con gol en la citada victoria ante Chapecoense por 4-0 en el Brasileirao, y luego con otro gol en la Copa Libertadores, en otra victoria por 4-0 ante Barcelona de Guayaquil.

Ese rendimiento reforzó la idea de que el colombiano empezaba a mostrar de nuevo el nivel que había exhibido en Feyenoord, club en el que tuvo un paso destacado en la Eredivisie antes de dar el salto a la Premier League.

Cabe recordar que el préstamo de Sinisterra vencía en junio de 2026. Por lo tanto, la compra del pase despejó esa incertidumbre y dejó resuelta la continuidad de un futbolista.

Antes del parón del Brasileirao por el Mundial 2026, Sinisterra se perfila para ser uno de los elegidos por Tite para el partido del próximo domingo 31 de mayo contra Fluminense por la fecha 18 del Brasileirao. Dicho torneo retomará actividades a partir del 22 de julio, días después de la cita mundialista.

Como contrapartida a la situación de Sinisterra, hay más dudas alrededor de Neiser Villarreal. El atacante que llegó al club procedente de Millonarios —no sin polémica por diferencias contractuales con el cuadro Embajador— ha visto problemas para consolidarse bajo el mando de Tite y su continuidad es todavía un misterio. En su caso, tiene contrato con el equipo de Belo Horizonte hasta junio de 2030, en lo que es tomado como una apuesta a largo plazo.

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