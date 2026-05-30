El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

La uniformada no lo dudó y con su arma de dotación resguardó a sus dos compañeros heridos tras la explosión de la carga en un tramo de la vía entre Cúcuta y Pamplona, y que fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional - crédito @TransitoPolicia/X

Una integrante de la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia se ganó el respeto y la admiración de la ciudadanía y usuarios en redes sociales, luego de que se conoció el sentido homenaje que le hizo la institución a la subintendente Karen Estrada.

Todo, como señaló el mensaje en el perfil de X la Policía el viernes 29 de mayo de 2026, y que acompaña un video que recoge fragmentos de los momentos de zozobra que vivió la uniformada luego del atentado con explosivos en Norte de Santander.

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“Su vocación de servicio se mantuvo firme, apoyando a sus compañeros y protegiendo vidas en medio de la adversidad. Honor, valor y compromiso que inspiran a Colombia”, añade la publicación que resaltó la labor de Estrada, que en ningún momento, y pese a resultar herida producto de la explosión, cuidó a los tres integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte que resultaron heridos luego de un ataque perpetrado el martes 26 de mayo en una carretera al sur de Cúcuta y cerca de la frontera con Venezuela.

El atentado se produjo en la vía que conecta la capital departamental con la localidad de Pamplona, aproximadamente a 80 kilómetros de Cúcuta.

El video se compartió el 29 de mayo de 2026 - crédito @TransitoPolicia/X

En el video institucional se reconoció “el valor, la gallardía y el espíritu del servicio“, y se detalló que ”en medio del peligro y la incertidumbre, demostró el verdadero significado del honor policial”.

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La efectiva “con valentía y sin pensar en su propia integridad, descendió de la patrulla con su arma de dotación y brindó seguridad a sus compañeros heridos mientras llegaba el apoyo”, precisó la grabación.

Desde la institución se añadió en el video que “acciones como esas reflejan el coraje de una mujer que porta el uniforme con orgullo, compromiso y amor por su patria”.

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Por todo lo anterior, “su entrega y determinación hoy inspiran a toda una institución y recuerdan que los héroes existen incluso en los momentos más difíciles”, añade el mensaje oficial por parte de la Policía Nacional, en el que se afirmó que “el verdadero valor no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando aún herida decidió proteger la vida de sus compañeros”.

La uniformada fue una de las tres heridas que dejó el atentado - crédito @TransitoPolicia/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, atribuyó la autoría del ataque a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jefe de cartera señaló en rueda de prensa desde Bogotá: “El ataque terrorista fue generado por el grupo criminal del ELN. Un grupo que durante su historia, si usted revisa, lo único que ha hecho es asesinar, secuestrar a colombianos y extorsionar a campesinos”.

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El incidente ocurrió cuando una carga explosiva fue activada al paso de una patrulla policial, lo que provocó que el vehículo volcara debido al impacto de la onda expansiva.

Los policías lesionados fueron identificados como Karen Estrada, Edwin Duarte y Johan Fernando Lastra y fueron auxiliados por habitantes de la zona y trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos.

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El ataque ha incrementado la tensión en una zona fronteriza caracterizada por su complejidad y por la presencia de distintos actores armados ilegales.

El atentado se atribuyó al ELN - crédito archivo REUTERS/Albeiro Lopera

Producto del atentado, unidades especiales de la fuerza pública, junto con organismos de emergencia, aseguraron el sector para restablecer el tránsito vehicular y permitir el inicio de las investigaciones forenses.

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Por todo lo anterior, desde el Ministerio de Defensa se anunció la revisión de los dispositivos de seguridad para los comicios del domingo 31 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada electoral en la región.

El caso se suma al atentado que se presentó esa misma semana (miércoles 27 de mayo de 2026) en el departamento de La Guajira, y en el que al menos 12 soldados colombianos resultaron heridos este miércoles en un ataque con explosivos atribuido al ELN contra un batallón en Riohacha, a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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