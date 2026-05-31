Colombia

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Tras confirmarse una cuarta temporada, la paisa quiso tantear al público frente a la posibilidad de que la joven participe en el ‘reality show’, recibiendo comentarios negativos

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Karina García propuso a su hija Isabella para la próxima edición del reality, generando opiniones divididas y controversia entre los seguidores del programa - crédito @karinagarciaoficiall y @issaflow/Instagram
Karina García propuso a su hija Isabella para la próxima edición del reality, generando opiniones divididas y controversia entre los seguidores del programa - crédito @karinagarciaoficiall y @issaflow/Instagram

La gala final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia reunió por última vez en la casa estudio el pasado viernes 29 de mayo a los cuatro finalistas: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

En la primera edición del reality show del Canal RCN en la que todos los aspirantes al título eran hombres, Estrada fue el más votado por los televidentes y se llevó el premio de 400 millones de pesos, situándose junto a Karen Sevillano y Andrés Altafulla como los tres participantes que se alzaron con la victoria a lo largo de la historia del formato en la televisión colombiana.

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Con la confirmación de una cuarta temporada en 2027 por parte de Marcelo Cezán y Carla Giraldo, presentadores del programa, de inmediato comenzaron a barajarse nombres y posibles participantes que aceptarían el reto de participar en la próxima edición.

En ese contexto una de las participantes más recordadas del programa hizo su particular postulación. Karina García, participante durante la segunda temporada celebrada en 2025 y recordada tanto por su noviazgo con Altafulla como por sus roces constantes con Yina Calderón y La Toxi Costeña, propuso ni más ni menos que a su hija Isabella.

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Ante la propuesta de Karina García, tanto seguidores como detractores manifestaron su desacuerdo con lo expresado por la modelo - crédito @Kariinagarcia/X
Ante la propuesta de Karina García, tanto seguidores como detractores manifestaron su desacuerdo con lo expresado por la modelo - crédito @Kariinagarcia/X

“Les gustaría ver a issaflow en la cuarta temporada de LCDLF?”, escribió la paisa en su cuenta de X, desatando en su mayoría reacciones negativas, por distintos motivos.

Por un lado, hubo quienes apuntaron que debía “mandarla a estudiar” y cuestionaron que quisiera exponerla a un formato de ese tipo “donde la gente te va a señalar”. Por otro, los seguidores de Karina afirmaron que no era un contexto propicio para que Isabella se desenvolviera, afirmando que los “haters” le complicarían implementar una estrategia ganadora, incluso con todo el arrastre que podría generar su madre.

De igual modo, hubo usuarios que se burlaron de la propuesta con el argumento de que Isabella no tenía fama, haciendo alusión al título mismo del programa y que en más de una ocasión generó polémicas por la presencia de algunos participantes que no eran considerados como “famosos”.

Incluso hubo una usuaria que puso en duda su influencia en redes sociales, tomando en cuenta lo visto durante la tercera temporada, donde tanto Karina como Isabella le dieron su apoyo a Valentino Lázaro. “Metela y hazla ganar asi como lo hiciste con valentino ”, manifestó uno de los comentarios en esa línea.

Karina García alertó sobre una estafa con su imagen

La influenciadora pidió a sus seguidores no dejarse engañar por promotores fraudulentos y recalcó que ella avisará personalmente sus presentaciones reales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La influenciadora pidió a sus seguidores no dejarse engañar por promotores fraudulentos y recalcó que ella avisará personalmente sus presentaciones reales - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Mientras se encuentra de viaje por los Estados Unidos, la influenciadora alertó a sus seguidores sobre una estafa con tiquetes falsos que circula en San José, California, en la que promotores usaron su imagen sin autorización para vender entradas a un evento nocturno en el que ella supuestamente aparecería como anfitriona.

A través de sus historias de Instagram —donde acumula más de 2,3 millones de seguidores—, García compartió el flyer en cuestión, correspondiente al club nocturno Miami Night Club, y fue tajante: “Este flyer es totalmente FALSO”.

La publicación llegó después de que múltiples personas le escribieran para informarle que habían comprado tiquetes bajo la premisa de que ella estaría presente como host del evento.

“No puedo creer que existan organizadores y promotores que se aprovechan de la imagen de las personas, en este caso de la mía para vender tiquetes diciendo que yo estaré como HOST cuando es MENTIRA”, escribió la creadora de contenido. García aclaró que nunca firmó ningún contrato con los organizadores del evento y que, si bien participa en una gira de shows, su presencia está confirmada únicamente en algunas fechas, no en todas.

Karina pidió a sus seguidores que “no se dejen engañar”, y prometió que ella misma les avisará con anticipación cuando asista a algún evento, con el fin de que sus fans estén debidamente informados.

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