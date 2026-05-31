Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma completan el grupo de 26 convocados a la selección Colombia - crédito FCF

La selección Colombia completó el grupo de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por Néstor Lorenzo, que se concentra en la ciudad de Bogotá, en donde se jugará el partido amistoso de despedida contra la selección de Costa Rica.

Los dos últimos jugadores en unirse fueron los campeones de la Uefa Conference League con Crystal Palace: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. En las cuentas de redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol se compartió el video con la llegada del defensor y el volante junto con el mensaje “𝙇𝙤𝙨 𝟮𝟲 𝙚𝙣 𝘾𝘼𝙎𝘼, 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙈𝘽𝙄𝘼𝙉𝙊! Con 𝘿𝙖𝙣𝙞 𝙮 𝙅𝙚𝙛𝙛𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 tenemos 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊 en 𝘽𝙤𝙜𝙤𝙩𝙖́“.

PUBLICIDAD

El lateral derecho ha tenido uno de sus mejore temporadas en el fútbol europeo - crédito FCF

La temporada de ambos jugadores fue sobresaliente en la competitiva Premier League de Inglaterra. En el caso de Muñoz, llamado a ser el defensa titular por la banda derecha, disputó 46 partidos (3.883 minutos) en las tres competencias del fútbol inglés y la Conference League en donde se coronó campeón ante Rayo Vallecano. Además marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

El volante es de los habituales titulares de Néstor Lorenzo en la zona de volantes - crédito FCF

Entre tanto, Jefferson Lerma jugó mayor cantidad de partidos (48), pero una menor cantidad de minutos (2.535 minutos) como medida de precaución para evitar lesiones musculares. El volante de primera línea tuvo un destacado aporte en las asistencias (4) y amplió su leyenda como el colombiano con más partidos jugados en Inglaterra al llegar a 303 encuentros.

PUBLICIDAD

Aunque ambos jugadores puedes ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para el partido contra la selección de Centroamérica del lunes 1 de junio. Al ser los dos futbolistas que más tarde terminaron la temporada y al no tener sesiones de entrenamiento con el plantel, podría relegarse al banco de suplentes.

La Amarilla estará viajando a Estados Unidos el 2 de junio rumbo a San Diego, California para enfrentar a Jordania el 7 de junio en el último duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de este encuentro, Colombia estará concentrando en Guadalajara y debutará el 17 de junio en la Ciudad de México ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

PUBLICIDAD

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

La selección Colombia se actualizó en el reglamento FIFA junto a Wilmar Roldán e Imer Machado

Wilmar Roldán dicto un breve curso a los 26 convocados para estar al tanto de las nuevas reglas - crédito FCF

El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron este 31 de mayo de 2026 en una jornada de capacitación sobre normativa arbitral con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol.

La sesión, dictada por la Comisión Arbitral de la FCF, estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación, según la entidad.

PUBLICIDAD

El objetivo del encuentro fue presentar las actualizaciones reglamentarias que aplicará el ente rector del fútbol mundial para el Mundial 2026. Durante el espacio, la delegación resolvió dudas y precisó conceptos con los expertos arbitrales, indicó la FCF.

La agenda incluyó una revisión sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863 y luego abordó aspectos que regirán en el torneo, como nuevos protocolos para las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos. El entrenador Néstor Lorenzo agradeció a Roldán, Machado y a la Comisión Arbitral por la instrucción, según la Federación.

PUBLICIDAD