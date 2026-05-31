Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor enfrentará el 1 de junio a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido que servirá como despedida del plantel rumbo a la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma completan el grupo de 26 convocados a la selección Colombia - crédito FCF
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma completan el grupo de 26 convocados a la selección Colombia - crédito FCF

La selección Colombia completó el grupo de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por Néstor Lorenzo, que se concentra en la ciudad de Bogotá, en donde se jugará el partido amistoso de despedida contra la selección de Costa Rica.

Los dos últimos jugadores en unirse fueron los campeones de la Uefa Conference League con Crystal Palace: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. En las cuentas de redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol se compartió el video con la llegada del defensor y el volante junto con el mensaje “𝙇𝙤𝙨 𝟮𝟲 𝙚𝙣 𝘾𝘼𝙎𝘼, 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙈𝘽𝙄𝘼𝙉𝙊! Con 𝘿𝙖𝙣𝙞 𝙮 𝙅𝙚𝙛𝙛𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 tenemos 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊 en 𝘽𝙤𝙜𝙤𝙩𝙖́“.

PUBLICIDAD

El lateral derecho ha tenido uno de sus mejore temporadas en el fútbol europeo - crédito FCF

La temporada de ambos jugadores fue sobresaliente en la competitiva Premier League de Inglaterra. En el caso de Muñoz, llamado a ser el defensa titular por la banda derecha, disputó 46 partidos (3.883 minutos) en las tres competencias del fútbol inglés y la Conference League en donde se coronó campeón ante Rayo Vallecano. Además marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

El volante es de los habituales titulares de Néstor Lorenzo en la zona de volantes - crédito FCF

Entre tanto, Jefferson Lerma jugó mayor cantidad de partidos (48), pero una menor cantidad de minutos (2.535 minutos) como medida de precaución para evitar lesiones musculares. El volante de primera línea tuvo un destacado aporte en las asistencias (4) y amplió su leyenda como el colombiano con más partidos jugados en Inglaterra al llegar a 303 encuentros.

PUBLICIDAD

Aunque ambos jugadores puedes ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para el partido contra la selección de Centroamérica del lunes 1 de junio. Al ser los dos futbolistas que más tarde terminaron la temporada y al no tener sesiones de entrenamiento con el plantel, podría relegarse al banco de suplentes.

La Amarilla estará viajando a Estados Unidos el 2 de junio rumbo a San Diego, California para enfrentar a Jordania el 7 de junio en el último duelo amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de este encuentro, Colombia estará concentrando en Guadalajara y debutará el 17 de junio en la Ciudad de México ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

La selección Colombia se actualizó en el reglamento FIFA junto a Wilmar Roldán e Imer Machado

Wilmar Roldán dicto un breve curso a los 26 convocados para estar al tanto de las nuevas reglas - crédito FCF
Wilmar Roldán dicto un breve curso a los 26 convocados para estar al tanto de las nuevas reglas - crédito FCF

El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron este 31 de mayo de 2026 en una jornada de capacitación sobre normativa arbitral con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol.

La sesión, dictada por la Comisión Arbitral de la FCF, estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación, según la entidad.

El objetivo del encuentro fue presentar las actualizaciones reglamentarias que aplicará el ente rector del fútbol mundial para el Mundial 2026. Durante el espacio, la delegación resolvió dudas y precisó conceptos con los expertos arbitrales, indicó la FCF.

La agenda incluyó una revisión sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863 y luego abordó aspectos que regirán en el torneo, como nuevos protocolos para las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos. El entrenador Néstor Lorenzo agradeció a Roldán, Machado y a la Comisión Arbitral por la instrucción, según la Federación.

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Mundial 2026Jefferson LermaDaniel MuñozColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

El delantero colombiano, respaldado por su rendimiento reciente y querido por la afición, continuará en Belo Horizonte luego de llegar al club como préstamo

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

La colombiana luchó durante tres parciales en el duelo de la tercera ronda ante la rusa Anna Kalinskaya, pero no le alcanzó para avanzar a los octavos de final

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Lawrence Shankland firmó un doblete para darle la vuelta al marcador en Hampden Park, sellando una victoria por 4-1 en el último amistoso antes de la Copa del Mundo

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions

El colombo español fue protagonista negativo para el Arsenal, que quedó segundo en la competencia más importante de la UEFA

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”

El lateral izquierdo del Mallorca se suma recuperado a la concentración y destaca el ambiente de motivación entre los convocados en Bogotá

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions