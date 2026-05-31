Abelardo de la Espriella celebró su paso a segunda vuelta: “En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”

El abogado afirmó que hará historia el 21 de junio en la segunda vuelta electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El 31 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en las que, entre 13 candidatos, la mayoría de ciudadanos apoyaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que disputarán su llegada a la Casa de Nariño el 21 de junio.

La sorpresa de la jornada fue la votación que tuvo Abelardo de la Espriella, puesto que el abogado de 48 años fue elegido por más de 10 millones de colombianos y parte como el principal favorito a falta de 21 días para la segunda vuelta.

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Minutos después de que se confirmó el resultado de las elecciones, Abelardo de la Espriella compartió un video en el que anticipó que se convertirá en presidente de Colombia el 21 de junio.

“Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar a la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por ahora, vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, contra los de siempre, contra los que hacen parte del mismo régimen de Gustavo Petro”.

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El abogado fue la sorpresa de la jornada electoral - crédito Reuters

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