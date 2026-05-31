Colombia

Gustavo Petro compartió video de cómo quiere que lo recuerden los colombianos: “Un guerrero de la vida”

El mandatario respondió a la pregunta de una niña sobre su memoria política y vinculó su mensaje a una canción de Yuri Buenaventura, generando los momentos más recordadas de su gestión

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El mensaje de Gustavo Petro a una niña: “Como un guerrero de la vida”, entre aplausos y versos - crédito @petrogustavo/X

Durante un acto público, una niña sorprendió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al preguntarle: “¿Cómo quieres que te recuerden?”.

El mandatario, ante la mirada de los presentes, respondió: “Como un guerrero de la vida”, provocando una ovación de quienes siguieron su gestión durante cuatro años.

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La escena, registrada por el presidente por medio de un video publicado en su cuenta oficial de X, mostró a Petro acompañado de simpatizantes y colaboradores. Su contestación se integró con una referencia a la canción El Guerrero de Yuri Buenaventura, pieza que resonó a lo largo del video y que, según observadores, simbolizó el mensaje de lucha y resiliencia que el mandatario busca transmitir.

El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito”, recita la canción, mientras la multitud respondía con aplausos a las alocuciones de Petro.

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Gustavo Petro respondió a una niña en acto público y se definió como “guerrero de la vida” - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió a una niña en acto público y se definió como “guerrero de la vida” - crédito @petrogustavo/X

Durante el evento, la letra continuó: “Estas lágrimas son la risa del mañana que me espera”, evocando la idea de esperanza y superación. La interpretación de la obra fue recibida como un reflejo del vínculo entre el discurso del presidente y el sentir de quienes respaldan su proyecto político.

El propio Petro destacó el valor de la unidad y la fortaleza interior. “El guerrero, sin miedo, fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma, con la sonrisa plena”, se escuchó en la voz de Yuri Buenaventura, reforzando la atmósfera de reconocimiento y celebración.

El video concluyó con una imagen del mandatario saludando al público, mientras seguían resonando los versos que, en palabras de sus seguidores, resumen el legado de su mandato: “Desde sus entrañas se liberta”. La escena dejó registrada una de las postales más emotivas de la etapa final de su gobierno.

Gustavo Petro revivió su experiencia juvenil y reafirmó que “los últimos serán los primeros”

Durante la difusión de un video en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un recuerdo personal sobre su participación en la creación del barrio Bolívar 83 en Zipaquirá.

La investigación señala que el dinero prestado a Olmedo López podría estar vinculado con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Gustavo Petro, ovacionado tras revelar cómo desea ser recordado ante una niña y sus seguidores- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Petro relató que, a los 21 años, trabajó junto a una mujer que, según sus palabras, “me ayudó a hacer con nuestras propias manos y con la lucha contra el poder y con el trabajo comunitario un barrio que se llamó el Bolívar 83 en Zipaquirá”. El mandatario subrayó que el barrio continúa existiendo y que la mujer aún reside allí con su familia.

El jefe de Estado enfatizó que nunca aceptó apropiarse de terrenos ni viviendas y aseguró: “Siempre dije: los últimos serán los primeros”. Petro explicó que los habitantes más necesitados de Zipaquirá debían ser los beneficiarios de sus derechos y sostuvo que “nunca entendí que la lucha social sea un asunto de negocios”.

En su mensaje, reiteró que la consigna central de su gobierno es la misma: “los últimos serán los primeros”, atribuyendo la frase a Jesús en Palestina.

En el video, el presidente también abordó el programa de bonos pensionales dirigido a adultos mayores. Señaló que actualmente tres millones de abuelas y abuelos reciben un bono mensual de 230.000 pesos.

Gustavo Petro recordó la creación del barrio Bolívar 83 y destacó la ayuda colectiva en Zipaquirá - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro recordó la creación del barrio Bolívar 83 y destacó la ayuda colectiva en Zipaquirá - crédito @petrogustavo/X

Petro destacó que estos recursos provienen de los impuestos y criticó a quienes poseen mayores riquezas por negarse a aportar más: “Los que más tienen se negaron a dar más, aún podridos en bienes y recursos”.

Petro invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto de estas políticas sociales, afirmando: “Usted decide con su voto si es bueno para Colombia que los abuelos y las abuelas sonrían”.

El mandatario expresó satisfacción al observar el barrio que ayudó a construir en su juventud y remarcó la importancia de la ayuda colectiva: “Construir ayuda colectiva desde entonces es lo que ha hecho vivir la población del Bolívar 83”.

Hacia el final del video, el presidente evocó a las mujeres que participaron en la fundación del barrio, mencionando que muchas ya fallecieron. “Ahora las antiguas luchadoras, muchas ya murieron, ad astram, reciben su bono pensional y sonríen con dignidad (sic)”, concluyó Petro, resaltando el valor de la memoria y la dignidad en la política social.

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